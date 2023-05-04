В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с ЕС — Finance.ua
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В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с ЕС

Личные финансы
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В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с ЕС
В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с ЕС
В Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Ужесточение защиты прав работников

По его словам, речь идет о проекте № 7629 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности в сфере коллективно-договорной деятельности». Документ вводит административную ответственность за нарушение при заключении и выполнении коллективных соглашений и договоров.
«Этот законопроект является частью обязательств Украины в сфере европейской интеграции, он будет способствовать усилению защиты прав как работников, так и работодателей и их представителей», — пояснил Ионушас.
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Ужесточение наказания

Также он напомнил, что парламент ранее принял проект закона № 7628, регулирующий порядок заключения и выполнения коллективных соглашений и договоров. Поэтому этот законопроект должен обеспечить неотвратимость наказания в вопросах нарушения правоотношений в сферах коллективно-договорной деятельности.
Документ внесет изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях. Он предполагает, в частности:
  • увеличение размера штрафа за уклонение от участия в коллективных переговорах и за непредоставление информации, необходимой для ведения переговоров и контроля за выполнением соглашений;
  • штрафы за непредоставление работнику сведений о заключении коллективного договора, внесении в него изменений и дополнений.
Не будут штрафовать лиц, представляющих работодателей, если количество работников не больше 25 человек.
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По материалам:
Novyny.live
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