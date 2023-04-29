Трудовые отношения во время военного положения: работодатель не имеет права заставлять работника уволиться или уйти в отпуск — Finance.ua

Трудовые отношения во время военного положения: работодатель не имеет права заставлять работника уволиться или уйти в отпуск Сегодня 19:34 — Личные финансы

Трудовые отношения во время военного положения: работодатель не имеет права заставлять работника уволиться или уйти в отпуск

Редакция медиаплатформы budni обратились к специалистам в сфере трудового права, чтобы они ответили на вопросы, часто возникающие у работников и работодателей во время войны.

Об этом пишет budni.rabota.ua

В случае, если работодатель не может обеспечить работникам безопасные условия труда или вообще работой из-за пребывания в зоне боевых действий, у него есть несколько других вариантов выхода из сложившейся ситуации:

ввести для работников дистанционную или надомную работу (если работу по своему характеру можно выполнять в таком режиме);

согласовать с работниками предоставление им отпусков, в частности, без сохранения зарплаты;

ввести простой не по вине работников с его оплатой из расчета не ниже 2/3 тарифной ставки установленного работнику разряда (должностного оклада);

приостановить действие трудовых договоров с работниками на срок не более периода действия военного положения.

Если работодатель все же настаивает написать заявление на увольнение или уйти в отпуск без сохранения заработной платы, работник может обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или в профсоюз (если такой действует на предприятии), которые помогут провести конструктивный диалог с работодателем для решения ситуации.

У работника есть несколько неиспользованных отпусков за предыдущие годы. Может ли работодатель предоставить их во время военного положения?

Работодатель имеет право предоставить работнику неиспользованные отпуска за предыдущие периоды во время действия военного положения, однако статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» ему предоставлено право отказать работнику в их предоставлении в этот период по своему усмотрению, и такие его действия будут вполне правомерными. В случае отказа неиспользованные отпуска могут быть использованы работником после отмены или прекращения военного положения.

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