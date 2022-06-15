Засчитывается ли страховой стаж при неуплате ЕСВ во время военного положения — объяснение ПФУ
Право не платить ЕСВ во время действия военного положения не предусматривает зачисление соответствующих периодов работы в страховой стаж.
Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
Что предложило государство
В связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим деятельность по упрощенной и общей системам налогообложения, занимающимся независимой профессиональной деятельностью, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.