Засчитывается ли страховой стаж при неуплате ЕСВ во время военного положения — объяснение ПФУ — Finance.ua
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Засчитывается ли страховой стаж при неуплате ЕСВ во время военного положения — объяснение ПФУ

Сегодня 08:31Личные финансы
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Засчитывается ли страховой стаж при неуплате ЕСВ во время военного положения — объяснение ПФУЗасчитывается ли страховой стаж при неуплате ЕСВ во время военного положения — объяснение ПФУ
Право не платить ЕСВ во время действия военного положения не предусматривает зачисление соответствующих периодов работы в страховой стаж.
Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Что предложило государство

В связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим деятельность по упрощенной и общей системам налогообложения, занимающимся независимой профессиональной деятельностью, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
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Такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки на предпринимателей и стимулирования их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны.

Что это значит для украинцев

Соответствующие периоды работы не будут отнесены к страховому стажу для назначения пенсии в будущем.
Согласно требованиям действующего законодательства, к страховому стажу относят только те периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы.
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Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше установленного законом минимального (с 01.01.2022 — 1430 грн).
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По материалам: Finance.ua
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