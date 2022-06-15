Засчитывается ли страховой стаж при неуплате ЕСВ во время военного положения — объяснение ПФУ

Сегодня 08:31 — Личные финансы

Засчитывается ли страховой стаж при неуплате ЕСВ во время военного положения — объяснение ПФУ

Право не платить ЕСВ во время действия военного положения не предусматривает зачисление соответствующих периодов работы в страховой стаж.

Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Что предложило государство

В связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим деятельность по упрощенной и общей системам налогообложения, занимающимся независимой профессиональной деятельностью, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки на предпринимателей и стимулирования их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны.

Что это значит для украинцев

Соответствующие периоды работы не будут отнесены к страховому стажу для назначения пенсии в будущем.

Согласно требованиям действующего законодательства, к страховому стажу относят только те периоды деятельности, за которые полностью уплачены страховые взносы.

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Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше установленного законом минимального (с 01.01.2022 — 1430 грн).

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