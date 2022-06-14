Пенсионной реформы в Украине в этом году не будет: к чему готовятся в Минсоцполитики — Finance.ua

Пенсионной реформы в Украине в этом году не будет: к чему готовятся в Минсоцполитики
Из-за масштабного вторжения россии в Украину пенсионную реформу пришлось приостановить. Но в долгий ящик ее откладывать не собираются, уже в следующем году ее используют для возвращения в Украину выехавших.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.
«В этом году я думаю нет, в этом году нам нужно всем выжить», — сказала она.
По словам Лазебной, а вот в следующем году как раз накопительные пенсионные счета могут быть хорошей перспективой для возвращения людей в страну.
«Мы сейчас над этим думаем. Какие это могут быть категории, какой нужен ресурс, чтобы создать эти счета. Это не просто перспектива для человека, но и ресурс, который может быть использован для восстановления Украины», — добавила она.
Напомним, 30 апреля вступил в силу Закон Украины № 2040 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства». Внесены изменения в два Закона — об общем обязательном государственном пенсионном страховании и о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.