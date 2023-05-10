Засчитывается ли период мобилизации в стаж для ежегодного отпуска — Finance.ua

Засчитывается ли период мобилизации в стаж для ежегодного отпуска Сегодня 09:36 — Личные финансы

Засчитывается ли период мобилизации в стаж для ежегодного отпуска

В Северо-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда ответили на вопрос, засчитывается ли в стаж, дающий право на ежегодный отпуск, время, когда за работником, призванным на военную службу во время мобилизации, сохранялось место работы (должность).

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«Нет, с 19.07.2022 за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Средний заработок за такими работниками не сохраняется, и указанный период в стаж, дающий право на ежегодный отпуск, не засчитывается", — говорится в разъяснении.

Справка Finance.ua:

в Верховной Раде предлагается предоставить отпуск на 60 дней военнослужащим при демобилизации. Законопроект проголосовали в первом чтении;

также нардепы предлагают увеличить общий максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения зарплаты с 15 до 30 дней в году.

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