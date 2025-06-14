Дети с ВОТ могут получить 50 тыс. грн от государства: какие условия — Finance.ua
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Дети с ВОТ могут получить 50 тыс. грн от государства: какие условия

Личные финансы
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Дети с ВОТ могут получить 50 тыс. грн от государства: какие условия
Дети с ВОТ могут получить 50 тыс. грн от государства: какие условия
В Украине доступна единовременная денежная помощь на детей, возвращающихся с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения. Размер пособия составляет 50 тыс. грн.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
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Как отмечают в ведомстве, с помощью этой суммы родители или законные представители смогут создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка.

Как получить средства

Для этого необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей, где ребенок и его семья смогут получить помощь, в которой они нуждаются:
  • социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги;
  • поддержку для семьи или устройства ребенка в семейную форму воспитания при отсутствии семьи.
С каждым ребенком будут работать индивидуально, чтобы разработать план возвращения и поддержки.
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Он будет включать 3 пакета помощи — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.
Как отметили в Министерстве юстиции, помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.
Напомним, государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми уведомления о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — выпускников бакалавриата и магистратуры этого года.
Финансовая помощь предоставляется детям:
  • погибших (умерших) защитников или защитниц Украины;
  • лиц с инвалидностью в результате войны;
  • участников боевых действий;
  • лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;
  • пострадавших участников Революции достоинства.
По материалам:
Finance.ua
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