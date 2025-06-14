Дети с ВОТ могут получить 50 тыс. грн от государства: какие условия — Finance.ua

Дети с ВОТ могут получить 50 тыс. грн от государства: какие условия Сегодня 10:16 — Личные финансы

Дети с ВОТ могут получить 50 тыс. грн от государства: какие условия

В Украине доступна единовременная денежная помощь на детей, возвращающихся с временно оккупированных территорий, после депортации или принудительного перемещения. Размер пособия составляет 50 тыс. грн.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Как отмечают в ведомстве, с помощью этой суммы родители или законные представители смогут создать надлежащие условия для адаптации и реинтеграции ребенка.

Как получить средства

Для этого необходимо обратиться в Государственную службу Украины по делам детей, где ребенок и его семья смогут получить помощь, в которой они нуждаются:

социальные, медицинские, психологические, реабилитационные и юридические услуги;

поддержку для семьи или устройства ребенка в семейную форму воспитания при отсутствии семьи.

С каждым ребенком будут работать индивидуально, чтобы разработать план возвращения и поддержки.

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Он будет включать 3 пакета помощи — краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.

Как отметили в Министерстве юстиции, помощь не влияет на размер других социальных выплат или субсидий.

Напомним, государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми уведомления о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — выпускников бакалавриата и магистратуры этого года.

Финансовая помощь предоставляется детям:

погибших (умерших) защитников или защитниц Украины;

лиц с инвалидностью в результате войны;

участников боевых действий;

лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;

пострадавших участников Революции достоинства.

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