Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте — Finance.ua
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Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте

Личные финансы
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Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте
Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте
Государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми уведомления о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — выпускников бакалавриата и магистратуры.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
  • После получения push-уведомления у «Дії» появится сертификат на компенсацию.
  • Необходимо проверить свои данные, подтвердить их с помощью Дія. Підпис в течение 20 дней и ожидать результата.
  • После принятия решения средства будут перечислены непосредственно в учебное заведение — обратитесь в администрацию, чтобы оформить возврат.

Кому доступна компенсация

Воспользоваться услугой могут граждане Украины до 23 лет, которые учатся на контракте в учреждениях профессионального высшего или высшего образования и зарегистрированы как студенты в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
Финансовое пособие предоставляется детям:
  • погибших (умерших) защитников или защитниц Украины;
  • лиц с инвалидностью в результате войны;
  • участников боевых действий;
  • лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;
  • пострадавших участников революции достоинства.
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Что нужно для получения сертификата:

  • наличие верифицированного РНУКНП и ID-карты/биометрического загранпаспорта в Дії;
  • информация о вас в ЕГЭБО как о получателе образования и статусе ребенка ветерана соответствующей категории;
  • обучение по контрактной форме в 2024/2025 учебном году;
  • возраст до 23 лет к моменту подтверждения согласия.
«Если вы еще не получили оповещение — подождите, рассылка происходит поэтапно», — отметили в Дії.
Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявлял, что в украинских вузах возрастет стоимость обучения на контракте по специальностям, которые не обеспечивают рынок труда. Это касается таких направлений как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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