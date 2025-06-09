Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте — Finance.ua

Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте Сегодня 12:02 — Личные финансы

Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте

Государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми уведомления о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — выпускников бакалавриата и магистратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

После получения push-уведомления у «Дії» появится сертификат на компенсацию.

Необходимо проверить свои данные, подтвердить их с помощью Дія. Підпис в течение 20 дней и ожидать результата.

После принятия решения средства будут перечислены непосредственно в учебное заведение — обратитесь в администрацию, чтобы оформить возврат.

Кому доступна компенсация

Воспользоваться услугой могут граждане Украины до 23 лет, которые учатся на контракте в учреждениях профессионального высшего или высшего образования и зарегистрированы как студенты в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Финансовое пособие предоставляется детям:

погибших (умерших) защитников или защитниц Украины;

лиц с инвалидностью в результате войны;

участников боевых действий;

лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;

пострадавших участников революции достоинства.

Что нужно для получения сертификата:

наличие верифицированного РНУКНП и ID-карты/биометрического загранпаспорта в Дії;

информация о вас в ЕГЭБО как о получателе образования и статусе ребенка ветерана соответствующей категории;

обучение по контрактной форме в 2024/2025 учебном году;

возраст до 23 лет к моменту подтверждения согласия.

«Если вы еще не получили оповещение — подождите, рассылка происходит поэтапно», — отметили в Дії.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявлял, что в украинских вузах возрастет стоимость обучения на контракте по специальностям, которые не обеспечивают рынок труда. Это касается таких направлений как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.

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