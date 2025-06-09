Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте — Finance.ua

Дети военных получат первые компенсации за обучение на контракте
Государство начало возмещение оплаты контрактного обучения за 2024−2025 учебный год для детей украинских военных. Первыми уведомления о компенсации в приложении «Дія» получат 1 000 студентов — выпускников бакалавриата и магистратуры.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
- После получения push-уведомления у «Дії» появится сертификат на компенсацию.
- Необходимо проверить свои данные, подтвердить их с помощью Дія. Підпис в течение 20 дней и ожидать результата.
- После принятия решения средства будут перечислены непосредственно в учебное заведение — обратитесь в администрацию, чтобы оформить возврат.
Кому доступна компенсация
Воспользоваться услугой могут граждане Украины до 23 лет, которые учатся на контракте в учреждениях профессионального высшего или высшего образования и зарегистрированы как студенты в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
Финансовое пособие предоставляется детям:
- погибших (умерших) защитников или защитниц Украины;
- лиц с инвалидностью в результате войны;
- участников боевых действий;
- лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;
- пострадавших участников революции достоинства.
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Что нужно для получения сертификата:
- наличие верифицированного РНУКНП и ID-карты/биометрического загранпаспорта в Дії;
- информация о вас в ЕГЭБО как о получателе образования и статусе ребенка ветерана соответствующей категории;
- обучение по контрактной форме в 2024/2025 учебном году;
- возраст до 23 лет к моменту подтверждения согласия.
«Если вы еще не получили оповещение — подождите, рассылка происходит поэтапно», — отметили в Дії.
Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявлял, что в украинских вузах возрастет стоимость обучения на контракте по специальностям, которые не обеспечивают рынок труда. Это касается таких направлений как право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика и стоматология.
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