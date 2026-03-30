0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Зарядка за 9 минут: на рынок вышел электрокар BYD за $21 тыс. (фото)

Технологии&Авто
19
Электрокроссовер BYD Song Ultra поступил в продажу
Электрокроссовер BYD Song Ultra поступил в продажу
Новый BYD Song Ultra поступил в продажу. Доступный семейный электрокроссовер богато оснащен, мощный и заряжается всего за 9 минут.
Цена BYD Song Ultra на китайском рынке составляет от 151 900 до 179 900 юаней ($21 000 — 24 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Зарядка за 9 минут: на рынок вышел электрокар BYD за $21 тыс. (фото)
Электромобиль BYD Song Ultra — представитель новой линейки моделей китайского автопроизводителя. 4,8-метровый семейный кроссовер выдержан в традиционном современном стиле марки с раскосыми фарами и фонарями во всю ширину кузова.
Зарядка за 9 минут: на рынок вышел электрокар BYD за $21 тыс. (фото)
В салоне BYD Song Ultra установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин, а также есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а их можно разложить и превратить в спальные места. Объем багажника составляет 730−1659 л, есть и 150-литровый отсек спереди.
Новый BYD Song Ultra со старта предлагают в заднеприводных модификациях мощностью 326 и 367 сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Кроме того, установлены адаптивные амортизаторы.
На выбор доступны батареи емкостью 68,4 и 82,7 кВт∙ч: запас хода составляет соответственно 620 и 710 км. Новая архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку (мощностью 1,5 МВт) на 97% за 9 минут.
По материалам:
Фокус
АвтоBYDЭлектромобили
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems