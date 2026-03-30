Зарядка за 9 минут: на рынок вышел электрокар BYD за $21 тыс. (фото) 30.03.2026, 02:24 — Технологии&Авто

Электрокроссовер BYD Song Ultra поступил в продажу

Новый BYD Song Ultra поступил в продажу. Доступный семейный электрокроссовер богато оснащен, мощный и заряжается всего за 9 минут.

Цена BYD Song Ultra на китайском рынке составляет от 151 900 до 179 900 юаней ($21 000 — 24 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль BYD Song Ultra — представитель новой линейки моделей китайского автопроизводителя. 4,8-метровый семейный кроссовер выдержан в традиционном современном стиле марки с раскосыми фарами и фонарями во всю ширину кузова.

В салоне BYD Song Ultra установили цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин, а также есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а их можно разложить и превратить в спальные места. Объем багажника составляет 730−1659 л, есть и 150-литровый отсек спереди.

Новый BYD Song Ultra со старта предлагают в заднеприводных модификациях мощностью 326 и 367 сил. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Кроме того, установлены адаптивные амортизаторы.

На выбор доступны батареи емкостью 68,4 и 82,7 кВт∙ч: запас хода составляет соответственно 620 и 710 км. Новая архитектура поддерживает сверхбыструю зарядку (мощностью 1,5 МВт) на 97% за 9 минут.

