Xiaomi готовит к выпуску новый электрокроссовер (фото) 28.03.2026, 01:16 — Технологии&Авто

Xiaomi YU7 GT

Вдобавок к обновленному седану Xiaomi SU7 модельного ряда 2026 года китайская компания готовит еще одну новинку. Будущий электрокроссовер Xiaomi YU7 GT предложит потрясающие характеристики, которым могут позавидовать болиды «Формула-1». Информация о нем появилась в новом каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая для электромобилей.

Об этом пишет carnewschina.

Xiaomi YU7 GT можно рассматривать как SUV-версию спортивного электроседана Xiaomi SU7 Ultra. Автомобиль получил батарею вместимостью 101,7 кВт·ч, что обеспечивает крейсерский запас хода до 650 км. Максимальная дальность, по данным производителя, достигает 705 км.

Электрокроссовер имеет полный привод с двумя моторами. Передний мотор выдает 288 кВт мощности, задний — 450 кВт. Итого это дает 738 кВт или 990 лошадиных сил. Такой привод разгоняет SUV до 300 км/ч.

Электрокроссовер Xiaomi YU7 GT имеет полный привод с двумя моторами.

Экстерьер YU7 GT: спортивный силуэт coupe-SUV. Спереди расположилась светодиодная лента во всю ширину и остро очерченные фары, а капот выглядит плавным и динамичным.

На крыше доступен интегрированный лидар для поддержки автопилотных систем. Профиль подчеркивают широкие колесные арки, многоспицевые спортивные диски и красные суппорты тормозов.

Дверные ручки скрыты, а сзади используется полная LED-оптика, доступны надписи XIAOMI и название модели YU7 GT, а бампер оформлен диффузорным стилем с двумя выходными элементами.

Комплектация для Xiaomi YU7 GT

Размеры автомобиля: 5015 мм в длину, 2007 мм в ширину, 1597 мм в высоту, а колесная база — 3000 мм. Вес автомобиля — 2460 кг, причем батарея весит 666 кг.

Xiaomi предлагает богатый выбор опций для персонализации: разные элементы передних комбинированных фар, зеркала, спойлеры, цвета тормозных суппортов, наклейки на кузов и даже передняя эмблема.

