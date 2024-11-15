Зарплаты 40 тысяч чиновников Евросоюза вырастут — это шестое повышение с 2022 года Сегодня 17:20 — Личные финансы

Зарплаты 40 тысяч чиновников Евросоюза вырастут — это шестое повышение с 2022 года

Зарплаты 40 тысяч чиновников Евросоюза поднимутся на 7,2%. Это уже шестое повышение с начала 2022 года.

Об этом сообщает Bild.

Рост заработной платы в ЕС обусловлен инфляцией и увеличением расходов на жизнь в Брюсселе и Люксембурге.

Так, с января этого года 40 тысяч сотрудников институтов ЕС уже получили прибавку в размере 3%.

«Кроме того, оставшийся уровень обновления для 2024 года оценивается в 4,1%, в результате чего общий уровень обновления составляет 7,2%», — говорится во внутреннем документе Комиссии ЕС для Аудиторского комитета парламента ЕС.

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О новом увеличении будет официально объявлено в декабре — оно распространяется на период с июля этого года, то есть зарплаты будут пересчитаны задним числом.

Двойное повышение зарплат уже произошло за предыдущие два года из-за высокой инфляции. В целом, с января 2022 года до конца 2024 года зарплаты чиновников ЕС вырастут на 15 процентов.

Издание указывает, что от повышения также выиграют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее коллеги.

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По данным, самая низкая базовая зарплата для государственных служащих ЕС вырастет с 3361 евро в месяц в конце 2023 года до 3603 евро с июля 2024 — увеличение на 242 евро.

Самая высокая базовая зарплата повышается с 23 959 евро до 25 685 евро — увеличение на 1 726 евро.

Основная зарплата президента ЕС фон дер Ляйен выросла с 32 101 евро до 34 412 евро, то есть на 2 311 евро больше.

Заработная плата комиссара ЕС выросла с 26 169 евро до 28 053 ​​евро — плюс 1884 евро.

Не учитываются необлагаемые налогом иностранные надбавками в размере 15 процентов и — в зависимости от семейного положения — семейные и детские пособия. В результате глава ЕК фон дер Ляйен получает общую зарплату более 40 000 евро в месяц.

Дополнительное повышение зарплаты в этом году обойдется активным еврократам в 16,6 млн евро, пенсионерам — в 3,8 млн евро. Комиссия ЕС хочет финансировать расходы за счет экономии в других частях бюджета.

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