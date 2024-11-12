Какие зарплаты в Польше по сравнению с другими странами ЕС — Finance.ua

Какие зарплаты в Польше по сравнению с другими странами ЕС 12.11.2024, 16:01 — Личные финансы

Какие зарплаты в Польше по сравнению с другими странами ЕС

Средняя годовая зарплата в странах ЕС в 2023 году составила 37 900 евро (около 164 000 злотых).

Об этом сообщает in Poland со ссылкой на данные Евростата.

В 2023 году средняя годовая зарплата штатного работника в Европейском Союзе составила 37 900 евро (163 952,18 злотых). В 2022 году ее размер составил 35 600 евро, то есть средняя зарплата выросла на 6,5%.

Самая высокая средняя годовая зарплата зафиксирована в Люксембурге — 81 064 евро (351 000 злотых по текущему курсу). Далее на пьедестале разместились Дания со средней годовой зарплатой 67 604 евро (290 000 злотых) и Ирландия — 58 679 евро (254 000 злотых).

По данным Евростата, средняя годовая зарплата в 2023 году в Польше составила 18 054 евро (по курсу на 7 ноября 2024 г. — 78 100,07 злотых). Это примерно 6500 злотых.

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Самая низкая средняя годовая зарплата у работников, работающих на ставку, была зафиксирована в Болгарии (13 503 евро), Венгрии (16 895 евро) и Греции (17 013 евро).

Напомним, повышение минимальной зарплаты в Германии, которое состоится 1 января, окажет влияние на все категории работников, ведь минимальная заработная плата в Германии призвана обеспечить справедливую оплату труда и улучшить благосостояние граждан. С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии за час составит 12,82 евро.

«Хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы зависит от таких факторов как место жительства, опыт, отрасль и образ жизни работника. В Германии валовая зарплата от 64 000 евро до 70 000 евро в год считается хорошей. Это примерно от 3300 до 3600 евро чистыми в месяц.

Минимальная заработная плата в Польше вырастет с 1 января 2024 года. Минималка в соседней стране растет уже восьмой год подряд. При трудоустройстве по трудовому договору (umowa o pracę) минималка с 1 января 2025 года составит 4 666 злотых брутто. Это на 366 польских злотых больше, чем сейчас.

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