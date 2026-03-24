Зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке: кого ищут больше всего Сегодня 16:03 — Личные финансы

Зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке: кого ищут больше всего

Оборонные предприятия Украины формируют значительную часть рынка труда и создают серьезную конкуренцию другим работодателям. Средняя зарплата в ОПК в феврале составила 40 000 грн, что почти на 43% выше средней на рынке.

Аналитики Work.ua рассказали , каких специалистов ищут компании ОПК.

Зарплаты

Средняя зарплата в вакансиях оборонно-промышленного комплекса составляет 40 000 грн. В то же время, средняя зарплата на рынке труда — 28 000 грн.

Самые оплачиваемые вакансии в ОПК в феврале были следующие:

начальник производства — 83 750 грн;

начальник отдела — 70 000 грн;

инженер-конструктор — 60 000 грн;

менеджер проектов — 60 000 грн;

главный бухгалтер — 60 000 грн.

На примере этих должностей можно увидеть разрыв в оплате труда между ОПК и общим рынком. В частности, в среднем инженеру-конструктору предлагают 40 000 грн., тогда как в ОПК на этой же должности можно зарабатывать в среднем 60 000 грн.

В каких категориях больше всего вакансий

В феврале на сервисе Work.ua 151 компания из области оборонно-промышленного комплекса разместила 1385 уникальных вакансий. Больше всего предложений было в следующих категориях:

«Рабочие специальности, производство»;

«IT, компьютеры, интернет»;

«Телекоммуникации и связь»;

«Администрация, руководство среднего звена»;

«Логистика, склад, ВЭД»;

«Бухгалтерия, аудит»;

«Продажа, закупка»;

«Управление персоналом, HR».

Читайте также Самые актуальные вакансии в ОПК (инфографика)

Что касается наиболее востребованных должностей в ОПК, то десятка с наибольшим количеством вакансий выглядит так:

сборщик;

инженер-конструктор;

менеджер по персоналу;

электронщик;

бухгалтер;

инженер дронов;

менеджер по закупкам;

кладовщик;

офис-менеджер;

оператор БПЛА.

В то же время больше всего откликов на вакансии получают:

руководитель отдела продаж;

операционный директор;

начальник производства;

водитель;

сборщик;

операционный менеджер;

начальник охраны;

заведующий складом;

упаковщик;

администратор.

Среди кандидатов, откликнувшихся хотя бы на одну вакансию в оборонную компанию, 66% мужчин и 34% женщин.

Женщины чаще всего ищут работу в таких категориях как «Администрация, руководство среднего звена», «Секретариат, делопроизводство, АХО», «Бухгалтерия, аудит», «Продажа, закупка», «Управление персоналом, HR».

Читайте также Где найти работу в области ОПК — подборка вакансий

Мужчины же откликаются на вакансии из категорий «Администрация, руководство среднего звена», «Рабочие специальности, производство», «Продажа, закупка», «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», «Логистика, склад, ВЭД».

Преимущество для кандидатов с военным опытом

Аналитики отмечают, что в большинстве своем компании ищут людей с опытом работы. Только 9% вакансий, размещенных оборонными компаниями, подходят для людей без опыта работы. В то время как в целом на рынке труда сейчас беспрецедентное количество вакансий для начинающих — около 45%.

Читайте также Правительство приняло пакет решений для укрепления украинского ОПК

Практически 9 из 10 вакансий от ОПК предусматривают бронирование. Если же брать все вакансии на Work.ua, то возможность бронирования указана у 12% из них.

В половине вакансий в оборонные компании работодатель отметил, что предпочтение будет для кандидата-ветерана российско-украинской войны. Если же анализировать все вакансии на сервисе, то преимущество для ветеранов указано в каждой десятой вакансии.

Следовательно, оборонные компании ищут опытных специалистов, прежде всего военных.

