Зарплата в оборонке примерно на 43% выше средней на рынке: кого ищут больше всего
Оборонные предприятия Украины формируют значительную часть рынка труда и создают серьезную конкуренцию другим работодателям. Средняя зарплата в ОПК в феврале составила 40 000 грн, что почти на 43% выше средней на рынке.
Аналитики Work.ua рассказали, каких специалистов ищут компании ОПК.
Зарплаты
Средняя зарплата в вакансиях оборонно-промышленного комплекса составляет 40 000 грн. В то же время, средняя зарплата на рынке труда — 28 000 грн. То есть зарплата в ОПК примерно на 43% выше средней на рынке.
Самые оплачиваемые вакансии в ОПК в феврале были следующие:
- начальник производства — 83 750 грн;
- начальник отдела — 70 000 грн;
- инженер-конструктор — 60 000 грн;
- менеджер проектов — 60 000 грн;
- главный бухгалтер — 60 000 грн.
На примере этих должностей можно увидеть разрыв в оплате труда между ОПК и общим рынком. В частности, в среднем инженеру-конструктору предлагают 40 000 грн., тогда как в ОПК на этой же должности можно зарабатывать в среднем 60 000 грн.
В каких категориях больше всего вакансий
В феврале на сервисе Work.ua 151 компания из области оборонно-промышленного комплекса разместила 1385 уникальных вакансий. Больше всего предложений было в следующих категориях:
- «Рабочие специальности, производство»;
- «IT, компьютеры, интернет»;
- «Телекоммуникации и связь»;
- «Администрация, руководство среднего звена»;
- «Логистика, склад, ВЭД»;
- «Бухгалтерия, аудит»;
- «Продажа, закупка»;
- «Управление персоналом, HR».
Что касается наиболее востребованных должностей в ОПК, то десятка с наибольшим количеством вакансий выглядит так:
- сборщик;
- инженер-конструктор;
- менеджер по персоналу;
- электронщик;
- бухгалтер;
- инженер дронов;
- менеджер по закупкам;
- кладовщик;
- офис-менеджер;
- оператор БПЛА.
В то же время больше всего откликов на вакансии получают:
- руководитель отдела продаж;
- операционный директор;
- начальник производства;
- водитель;
- сборщик;
- операционный менеджер;
- начальник охраны;
- заведующий складом;
- упаковщик;
- администратор.
Среди кандидатов, откликнувшихся хотя бы на одну вакансию в оборонную компанию, 66% мужчин и 34% женщин.
Женщины чаще всего ищут работу в таких категориях как «Администрация, руководство среднего звена», «Секретариат, делопроизводство, АХО», «Бухгалтерия, аудит», «Продажа, закупка», «Управление персоналом, HR».
Мужчины же откликаются на вакансии из категорий «Администрация, руководство среднего звена», «Рабочие специальности, производство», «Продажа, закупка», «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», «Логистика, склад, ВЭД».
Преимущество для кандидатов с военным опытом
Аналитики отмечают, что в большинстве своем компании ищут людей с опытом работы. Только 9% вакансий, размещенных оборонными компаниями, подходят для людей без опыта работы. В то время как в целом на рынке труда сейчас беспрецедентное количество вакансий для начинающих — около 45%.
Практически 9 из 10 вакансий от ОПК предусматривают бронирование. Если же брать все вакансии на Work.ua, то возможность бронирования указана у 12% из них.
В половине вакансий в оборонные компании работодатель отметил, что предпочтение будет для кандидата-ветерана российско-украинской войны. Если же анализировать все вакансии на сервисе, то преимущество для ветеранов указано в каждой десятой вакансии.
Следовательно, оборонные компании ищут опытных специалистов, прежде всего военных.
