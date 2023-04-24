«Заработали» 7 млн на уклонистах: полиция разоблачила врачей — Finance.ua

«Заработали» 7 млн на уклонистах: полиция разоблачила врачей Сегодня 16:28 — Криминал

«Заработали» 7 млн на уклонистах: полиция разоблачила врачей

Врачи и их сообщники подозреваются в том, что производили документы и медицинские справки для лиц, в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации. По результатам обысков правоохранители изъяли более 7 млн грн.

Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции.

В Хмельницкой области разоблачили преступную схему, организованную председателем врачебной комиссии одного из медучреждений региона. В ходе досудебного расследования полицейские установили и круг лиц, причастных к «схеме».

По словам начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрея Рубеля, в нее вошли председатель комиссии, руководство больницы, разные врачи по специальности — анестезиолог, онколог, хирург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра и шесть доверенных лиц.

Согласно разработанному плану, фигуранты за определенное вознаграждение поставили на поток изготовление документов, в том числе и оформление фиктивных историй болезней для установления групп инвалидности, что позволяло уклониться от военной службы и уехать за границу.

«Суммы вознаграждения колебались от 2 000 до 10 000 долларов США в зависимости от пакета документов. Фигуранты предлагали „услуги“ по подготовке и выдаче медицинских документов, оформлению фиктивных историй болезней и содействию в получении групп инвалидности», — сообщил глава Департамента.

Шесть доверенных лиц медработников подыскивали «клиентов» и собирали их личные документы для дальнейшей передачи «в работу». Посредником между врачами и пособниками выступала медсестра. За 100 долларов США в день она регистрировала полученные документы, отвечала за получение и передачу денег организатору незаконной схемы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители задокументировали более 100 фактов получения неправомерной выгоды на сумму более 300 тысяч долларов США.

20 апреля полицейские разоблачили председателя врачебной комиссии, медсестру и одного из доверенных лиц сразу после получения и раздела 4 600 долларов США взятки за изготовление медицинских документов и оформление фиктивной истории болезни для установления 2-й группы инвалидности. Такой пакет документов позволил беспрепятственно выехать за границу лицу призывного возраста. Все задержаны в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

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По результатам обысков в служебных кабинетах, по месту проживания фигурантов и их авто изъяли деньги в национальной и иностранной валюте общей суммой более 7 млн грн.

Решается вопрос об объявлении задержанным и другим участникам преступной группы о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

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