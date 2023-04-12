Помогали россиянам «трудоустроиться» в странах ЕС: в Киеве разоблачили масштабную схему продажи поддельных документов — Finance.ua
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Помогали россиянам «трудоустроиться» в странах ЕС: в Киеве разоблачили масштабную схему продажи поддельных документов

Криминал
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Сотрудники СБУ и Национальной полиции ликвидировали в Киеве масштабную схему продажи медработникам Украины и рф поддельных документов, которые необходимы для трудоустройства в странах Европейского Союза. Таким образом российские врачи пытались «легализоваться» за рубежом.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
К организации сделки причастно руководство одного из столичных общественных объединений.
За деньги фигуранты предлагали клиентам «помощь» в изготовлении фальшивых документов для подтверждения квалификационного уровня медперсонала в странах ЕС якобы от имени Минздрава Украины.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
В перечень подделок входили рекомендательные письма, справки о приобретенном опыте, сертификаты добропорядочности и об успешном окончании профильных учебных курсов.
Среди основных клиентов были медработники из Украины, в том числе из временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, а также российские врачи.
Для них дельцы изготовляли фиктивные международные сертификаты Good Standing, которые необходимы для работы в зарубежных медучреждениях.
Кроме того, злоумышленники торговали фальшивыми документами Министерства здравоохранения Украины о якобы признании дипломов учебных медучреждений так называемой «л/днр».
Стоимость таких услуг составляла до 3 тыс. дол. Сумма зависела от количества необходимых «документов» — от вида на подтверждение медицинской практики до «полного пакета» с международными образцами.
За месяц дельцы обслуживали до 40 «заказчиков». Оплату получали на банковские карты или наличными.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
По данным следствия, «схему» организовал предприниматель из Горловки, который в 2014 году переехал в Киев.
Затем открыл в столице общественное объединение. Для этого арендовал три местных офиса и создал интернет-ресурсы, которые занимались «раскруткой» ОО.
В ходе 16 обысков в киевских офисах фигурантов и по адресам их реального проживания обнаружены:
  • компьютеры, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • черновую бухгалтерию;
  • 27 печатей медучреждений в рф и на временно оккупированных территориях Украины;
  • устройства для изготовления оттиска печатей;
  • подготовленные к продаже фальшивые документы.
В настоящее время организатору сделки сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица);
  • ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Также планируется официальное обращение в Минздрав Украины по поводу информирования всех зарубежных партнеров о непризнании документов, выданных общественной организацией фигуранта.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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