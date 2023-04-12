Помогали россиянам «трудоустроиться» в странах ЕС: в Киеве разоблачили масштабную схему продажи поддельных документов — Finance.ua

Помогали россиянам «трудоустроиться» в странах ЕС: в Киеве разоблачили масштабную схему продажи поддельных документов Сегодня 19:48 — Криминал

Сотрудники СБУ и Национальной полиции ликвидировали в Киеве масштабную схему продажи медработникам Украины и рф поддельных документов, которые необходимы для трудоустройства в странах Европейского Союза. Таким образом российские врачи пытались «легализоваться» за рубежом.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

К организации сделки причастно руководство одного из столичных общественных объединений.

За деньги фигуранты предлагали клиентам «помощь» в изготовлении фальшивых документов для подтверждения квалификационного уровня медперсонала в странах ЕС якобы от имени Минздрава Украины.

Фото: СБУ

В перечень подделок входили рекомендательные письма, справки о приобретенном опыте, сертификаты добропорядочности и об успешном окончании профильных учебных курсов.

Среди основных клиентов были медработники из Украины, в том числе из временно захваченных районов Донецкой и Луганской областей, а также российские врачи.

Для них дельцы изготовляли фиктивные международные сертификаты Good Standing, которые необходимы для работы в зарубежных медучреждениях.

Кроме того, злоумышленники торговали фальшивыми документами Министерства здравоохранения Украины о якобы признании дипломов учебных медучреждений так называемой «л/днр».

Стоимость таких услуг составляла до 3 тыс. дол. Сумма зависела от количества необходимых «документов» — от вида на подтверждение медицинской практики до «полного пакета» с международными образцами.

За месяц дельцы обслуживали до 40 «заказчиков». Оплату получали на банковские карты или наличными.

Фото: СБУ

По данным следствия, «схему» организовал предприниматель из Горловки, который в 2014 году переехал в Киев.

Затем открыл в столице общественное объединение. Для этого арендовал три местных офиса и создал интернет-ресурсы, которые занимались «раскруткой» ОО.

В ходе 16 обысков в киевских офисах фигурантов и по адресам их реального проживания обнаружены:

компьютеры, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

черновую бухгалтерию;

27 печатей медучреждений в рф и на временно оккупированных территориях Украины;

устройства для изготовления оттиска печатей;

подготовленные к продаже фальшивые документы.

В настоящее время организатору сделки сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 190 (мошенничество);

ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица);

ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Также планируется официальное обращение в Минздрав Украины по поводу информирования всех зарубежных партнеров о непризнании документов, выданных общественной организацией фигуранта.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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