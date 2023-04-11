Пограничники разоблачили новую схему вывоза мужчин за границу: маскировали под водителей-дальнобойщиков — Finance.ua

Пограничники разоблачили новую схему вывоза мужчин за границу: маскировали под водителей-дальнобойщиков Сегодня 15:34 — Криминал

Пограничники Западного регионального управления ГНСУ разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Детали: Сообщается, что меры по документированию противоправной деятельности продолжались около 4-х месяцев.

По данным правоохранителей, жители Ровенской и Волынской областей наладили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу под видом водителей, осуществляющих международные перевозки.

Организаторы преступной схемы вносили данные о своих псевдосотрудниках в автоматическую систему выдачи разрешений «Шлях», за что брали от 1500 до 5000 долларов США.

Економічна Правда По материалам:

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