Zara и Bershka могут снова открыть свои магазины в Украине: назвали сроки — Finance.ua
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Zara и Bershka могут снова открыть свои магазины в Украине: назвали сроки

Фондовый рынок
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Zara и Bershka могут снова открыть свои магазины в Украине: назвали сроки
Zara и Bershka могут снова открыть свои магазины в Украине: назвали сроки
С началом полномасштабной войны в Украине закрылись все 75 магазинов брендов Inditex, включая Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho и Pull&Bear. Однако уже в ближайшие месяцы они планируют возобновить работу.
Об этом сообщает Forbes.
Международная испанская компания Inditex Group, в которую входят эти бренды, может вернуться на украинский рынок уже в начале осени 2023 года. Добавим, что недавно появилась информация, что в россии откроются магазины Bershka, Zara и Pull&Bear, но под другими названиями.
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Глава украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин сообщил, что украинская команда Inditex ежемесячно ведет переговоры с центральным офисом о возможности возвращения этих брендов в Украину. «Мы ждем, когда им дадут возможность открыться», — сказал он.
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По его словам, если Inditex примет решение об открытии, то подготовка может начаться уже с июля и займет около месяца. В таком случае торговые точки откроются с августа по ноябрь.
Эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий считает, что положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности обстрелов, по меньшей мере, центра и запада Украины.
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Примечательно, что испанский ритейлер мог возобновить деятельность в Украине уже весной. Однако этого не произошло. «Внутри компании есть люди, считающие, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо», — добавили в Forbes.
Гаврюшин отметил, что еще один международный ритейлер — шведский H&M — также планировал возобновить работу в Украине после нового года. Однако затем принял решение открыть свои украинские магазины только после окончания войны.
Ранее испанский Inditex весной сообщил о приостановке работы всех 502 магазинов своих брендов в россии. А в конце октября стало известно, что ритейлер продает собственный бизнес в стране-агрессоре группе компаний Daher.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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