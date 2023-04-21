Henkel поставил крест на российском рынке — Finance.ua
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Henkel поставил крест на российском рынке

Фондовый рынок
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Henkel поставил крест на российском рынке
Henkel поставил крест на российском рынке
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, немецкий химико-промышленный концерн Henkel заявил о продаже своего бизнеса на территории агрессора.
Как говорится в заявлении компании, Henkel подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса консорциуму местных инвесторов.
В консорциум, который покупает Henkel на территории агрессора, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
«Покупатели имеют отлаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США», — отметили в компании.
Согласованная стоимость покупки составляет 54 млрд рублей, что соответствует приблизительно 600 млн евро. Сделка пока еще не закрыта.
В апреле 2022 года концерн Henkel заявил о прекращении деятельности в россии. Вместе с тем, в компании отметили, что Henkel будет сотрудничать со своими командами в россии, чтобы обеспечить упорядоченный процесс завершения деятельности. Сообщалось, что 2500 сотрудников Henkel в россии будут продолжать работать и получать зарплату.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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