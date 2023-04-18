Китайские бренды заняли более 70% российского рынка смартфонов — Finance.ua
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Китайские бренды заняли более 70% российского рынка смартфонов

Фондовый рынок
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Китайские бренды заняли более 70% российского рынка смартфонов
Китайские бренды заняли более 70% российского рынка смартфонов
Продажи китайских смартфонов в россии в первом квартале превысили 70% российского рынка по сравнению с примерно 50% в прошлом году.
Об этом со ссылкой на данные российских продавцов электроники сообщает Reuters.
Резкий рост популярности в россии китайских смартфонов произошел после того, как Samsung и Apple сократили продажи в россии из-за ее вторжения в Украину, и теперь китайские производители Xiaomi и Realme занимают две первые позиции на рынке, а Apple и Samsung опустились на третье и четвертое места соответственно к первому и третьему в 2022 году.
москва становится все более зависимой от Пекина, резко повысив использование юаня в международной торговле, критически нарастив поставки энергоресурсов в КНР и стремительно увеличивая продажи китайской продукции из-за выхода из россии западных компаний и брендов.
По данным российских ритейлеров, спрос на бренды смартфонов из Китая в количественном выражении вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а их общая доля на рынке превысила 70%.
россия пытается отказаться от западных технологий и запретить чиновникам пользоваться западными устройствами, в частности iPhone, считая, что они уязвимы для западных спецслужб и могут быть задействованы для шпионства за россиянами.
При этом кремль фактически узаконил контрабанду западных товаров, позволив российским компаниям поставлять некоторые продукты, в том числе смартфоны, без разрешения владельца лицензии в рамках так называемого «параллельного импорта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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