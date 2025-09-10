Запуск банка остается приоритетной целью «Укрпочты» Сегодня 09:41

Запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта».

Об этом заявил ее генеральный директор Игорь Смилянский.

«Как говорил классик: цели ясны, задачи определены — за работу, друзья!» — написал он по результатам оценки «Укрпочты» на Всемирном почтовом конгрессе в Дубае.

По его словам, компания за лидерство в мире по большинству показателей сильно отстала от других стран по показателю соответствия бизнес-модели — всего 21 из 100 баллов, хоть это и больше 9,9 баллов в прошлом году.

«А все потому, что мы еще не запустили банк финансовой инклюзии — и именно поэтому отстаем от 87 почт мира, которые уже это сделали. Это не мои слова — это выводы специалистов ВПС (Всемирного почтового союза). На конгрессе Почта Индии показала, что у ее банка уже есть 121 миллион клиентов. Почта Италии владеет до 80% всех депозитов страны», — отметил Смилянский.

Напомним, в августе НБУ заявил о нехватке капитала «Укрпочты» для создания банка.

По словам гендиректора «Укрпочты», на конгрессе в Дубае компания впервые получила награду Rising Star Award («Восходящая звезда») за самый быстрый прогресс по Индексу развития почтовой связи (2IPD).

Он уточнил, что по надежности показатель вырос с 82,6 до 91 балла благодаря показателю своевременной доставки 90%, который в последние месяцы вырос до 98%, и запуску 24 автоматизированных сортировочных центров.

Смилянский добавил, что показатель географии доставки «Укрпочты» вырос с 31,6 до 87,9 балла благодаря покрытию 100% территории Украины, включая прифронтовые территории, и 192 стран для экспорта, а показатель устойчивость бизнес-модели вырос с 78,1 до 85,4 балла из-за развития мобильной инфраструктуры, спутниковой связи и диверсификации автопарка

Как сообщалось ранее, «Укрпочта» в первом полугодии 2025 года увеличила выручку на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6 млрд 505,0 млн грн, сократив чистый убыток на 27,2% - до 311,8 млн грн. Но компания встретила середину этого года с отрицательным капиталом 101,6 млн грн по сравнению с 210,2 млн грн на начало года.

