Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк — Finance.ua

Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк Сегодня 09:18

Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк

Первые услуги нового государственного банка «Укрпочты» заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться картой где угодно, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется через 6−8 месяцев.

Об этом в эфире телемарафона рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

«Я очень хочу, чтобы первые услуги люди увидели через месяц — два. Летом определенные услуги заработают. Можно будет оплатить картой в любом месте Украины, где есть связь», — сообщил Смилянский.

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По его словам, новый банк не создается с нуля — государство использует уже имеющуюся инфраструктуру.

«Это такой хороший пример, мы ведь его не строим с нуля. Государство нам передает банк, который был изъят у российских олигархов. И это будет хороший пример, когда деньги российских олигархов начинают работать на украинских граждан», — пояснил он.

Полноценный запуск банка планируется в течение 6−8 месяцев , но часть сервисов будут открываться постепенно, как только они будут готовы.

«Мы на базе этого банка построим инфраструктуру по моим расчетам за 6−8 месяцев, потому что мы же государственная структура, надо прозрачно все покупать. Поэтому 6−8 месяцев до полного запуска, но все, что можно будет запускать по частям — будем это делать. Потому что мы не знаем, какая будет зима следующая, мы должны подготовиться».

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии.

Как объяснили в Нацбанке, благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и малые предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги.

Такие учреждения будут работать на основе ограниченной банковской лицензии — она позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов.

УНН По материалам:

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