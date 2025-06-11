Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк — Finance.ua

Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк
Первые услуги нового государственного банка «Укрпочты» заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться картой где угодно, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется через 6−8 месяцев.
Об этом в эфире телемарафона рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
«Я очень хочу, чтобы первые услуги люди увидели через месяц — два. Летом определенные услуги заработают. Можно будет оплатить картой в любом месте Украины, где есть связь», — сообщил Смилянский.
По его словам, новый банк не создается с нуля — государство использует уже имеющуюся инфраструктуру.
«Это такой хороший пример, мы ведь его не строим с нуля. Государство нам передает банк, который был изъят у российских олигархов. И это будет хороший пример, когда деньги российских олигархов начинают работать на украинских граждан», — пояснил он.
Полноценный запуск банка планируется в течение 6−8 месяцев , но часть сервисов будут открываться постепенно, как только они будут готовы.
«Мы на базе этого банка построим инфраструктуру по моим расчетам за 6−8 месяцев, потому что мы же государственная структура, надо прозрачно все покупать. Поэтому 6−8 месяцев до полного запуска, но все, что можно будет запускать по частям — будем это делать. Потому что мы не знаем, какая будет зима следующая, мы должны подготовиться».
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии.
Как объяснили в Нацбанке, благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и малые предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги.
Такие учреждения будут работать на основе ограниченной банковской лицензии — она позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов.
Поделиться новостью