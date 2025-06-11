Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк — Finance.ua
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Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк

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Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк
Смилянский рассказал, когда «Укрпочта» запустит свой банк
Первые услуги нового государственного банка «Укрпочты» заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться картой где угодно, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется через 6−8 месяцев.
Об этом в эфире телемарафона рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
«Я очень хочу, чтобы первые услуги люди увидели через месяц — два. Летом определенные услуги заработают. Можно будет оплатить картой в любом месте Украины, где есть связь», — сообщил Смилянский.
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По его словам, новый банк не создается с нуля — государство использует уже имеющуюся инфраструктуру.
«Это такой хороший пример, мы ведь его не строим с нуля. Государство нам передает банк, который был изъят у российских олигархов. И это будет хороший пример, когда деньги российских олигархов начинают работать на украинских граждан», — пояснил он.
Полноценный запуск банка планируется в течение 6−8 месяцев , но часть сервисов будут открываться постепенно, как только они будут готовы.
«Мы на базе этого банка построим инфраструктуру по моим расчетам за 6−8 месяцев, потому что мы же государственная структура, надо прозрачно все покупать. Поэтому 6−8 месяцев до полного запуска, но все, что можно будет запускать по частям — будем это делать. Потому что мы не знаем, какая будет зима следующая, мы должны подготовиться».
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии.
Как объяснили в Нацбанке, благодаря Банку финансовой инклюзии (БФИ) жители отдаленных районов и малые предприниматели смогут получать необходимые банковские услуги.
Такие учреждения будут работать на основе ограниченной банковской лицензии — она позволит создавать БФИ крупным розничным или почтовым компаниям, уже имеющим широкую сеть отделений и клиентов.
По материалам:
УНН
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