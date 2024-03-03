Запрет США: покупатели Porsche, Bentley и Audi не могут получить приобретенные авто — Finance.ua

Запрет США: покупатели Porsche, Bentley и Audi не могут получить приобретенные авто Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Запрет США: покупатели Porsche, Bentley и Audi не могут получить приобретенные авто

Тысячи будущих владельцев роскошных моделей Porsche, Bentley и Audi не получат свои автомобили в марте, или даже позже. Причина в отсутствии чипов китайского производства, поставки которых в США запрещены из-за санкций американского правительства.

Об этом пишет SCMP.

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Автомобили находятся в портах США из-за проблем с таможенным оформлением. Как сообщила компания Volkswagen, это произошло из-за того, что нужно время для замены небольшого электронного компонента, являющегося частью блока управления.

Разгневанные клиенты жалуются и даже угрожают автомобильным брендам, однако причина не в неисправности процессора, а в том, что он, вероятнее всего, был произведен в западном Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, как известно, китайские власти используют принудительный труд уйгуров.

Согласно Закону США о предотвращении принудительного труда уйгуров от 2021 года, компонент не может быть ввезен на территорию Штатов.

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Однако пока точно не известно, был ли компонент сделан уйгурскими рабочими или нет. Субподрядчик на нижнем уровне цепочки поставок произвел его для основного поставщика Volkswagen, который затем проинформировал автопроизводителя о проблеме. В конце концов, Volkswagen предоставил информацию властям США, и поставки были заморожены. Компания не выясняла происхождение чипа, а решила просто его заменить.

Письмо главы комитета от Республиканской партии Майка Галлахера и высокопоставленного члена Демократической партии Раджи Кришнамурти, адресованное топ-менеджменту Volkswagen, содержало просьбу о полном прекращении производства в Синьцзяне. Комитет Палаты представителей также публично заявил, чтобы Volkswagen прекратил свою деятельность в Синьцзяне.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс присоединился к этой борьбе и рекомендовал европейским компаниям просто уйти из китайского «проблемного» региона, если есть сомнения в том, что та или иная часть процессов производства или цепочки поставок может основываться на принудительном труде.

Фокус По материалам:

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