Эксперты назвали самые надежные марки автомобилей — Finance.ua

Эксперты назвали самые надежные марки автомобилей Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

Эксперты назвали самые надежные марки автомобилей

Consumer Reports опубликовал свой ежегодный рейтинг надежности автомобильных брендов. Первые три места в этом списке заняли Lexus, Toyota и Mini.

Lexus и Toyota — поменялись местами с предыдущего года. Теперь лидером стал Lexus. После них следует Acura, а пятую строчку занимает бренд Honda. В отчете отмечается, что два японских бренда —— поменялись местами с предыдущего года. Теперь лидером стал Lexus. После них следует, а пятую строчку занимает бренд

Consumer Reports собрал данные о более чем 330 000 автомобилях с модельным годом от 2000 до 2023 года, включая несколько моделей 2024 года.

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Исследователи отметили 20 различных проблемных областей, от незначительных до серьезных, таких как поломки двигателя и проблемы с зарядкой электромобиля.

Эксперты отмечают, что азиатские бренды по-прежнему лидируют в надежности с отметкой 63 из 100, в то время как европейские и американские марки отстают с отметками 46 и 39 соответственно.

Интересно, что легковые автомобили остаются самым надежным типом транспортных средств с отметкой 57, за ними следуют внедорожники и минивэны. Пикапы, с другой стороны, получили самую низкую оценку — 41.

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Аналитики также констатировали рост интереса к электрифицированным моделям. Гибридные автомобили показывают на 26% меньше проблем, чем традиционные автомобили с ДВС. Самыми выдающимися моделями в этом сегменте являются Lexus UX и NX Hybrid, а также Toyota Camry Hybrid, Highlander Hybrid и RAV4 Hybrid.

Consumer Reports дает рейтинги надежности на основе среднего прогнозируемого уровня надежности модельного ряда бренда. Благодаря этим данным потребители могут принимать более информированные решения при выборе

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НВ По материалам:

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