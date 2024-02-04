Эксперты составили рейтинг ненадежных автомобилей (фото) — Finance.ua

Эксперты составили рейтинг ненадежных автомобилей (фото) 04.02.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы, владельцы которых могут получить большое количество проблем. В антирейтинг попали несколько популярных моделей.

Список был опубликован на сайте Whatcar.

Первое место в антирейтинге занял Ford Kuga (2013−2020), особенно модели с дизельным двигателем. 28% владельцев дизельных версий и 20% владельцев бензиновых моделей столкнулись с проблемами.

Среди наиболее распространенных недостатков стали: аккумулятор, электрооборудование, внутренняя отделка, спутниковая навигация, информационно-развлекательная система, кондиционер, кузов, тормозная и выхлопная системы. Чтобы отремонтировать дизельные версии, нужно больше недели, в то время как бензиновые модели возвращались владельцам за 7 дней. Большинство ремонтов проводилось по гарантии, хотя 4% владельцев заплатили более 1500 фунтов стерлингов.

В список также попал кроссовер MG HS. Отмечено, что 22% владельцев столкнулись с проблемами. Самые частые жалобы касались аккумулятора, тормозов, электричества, коробки и информационно-развлекательной системы. Половина неисправных автомобилей требовала эвакуации, но 94% ремонтов выполняли бесплатно по гарантии.

Также критиковали и Range Rover Velar за проблемы с электроникой и кузовом. В 44% случаев ремонт длился больше недели, хотя 75% ремонтов выполняли по гарантии. Стоимость ремонта для остальных составила от 750 до 1500 фунтов стерлингов.

В антирейтинг попали и другие автомобили:

Audi Q5 дизель (2018-н.в.)

Land Rover Defender (2020 — н.в.)

Citroen C5 Aircross (2018-н.в.)

BMW X3 бензин (2018-н.в.)

Mazda CX-5 бензин (2017-н.в.)

Jaguar F-Pace (2016-н.в.)

Ampercar По материалам:

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