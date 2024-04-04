Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи — Энергоатом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи — Энергоатом

Энергетика
17
Запорожская АЭС оказалась на грани очередного отключения из-за российских обстрелов, из-за которых отключилась линия электропередачи, соединяющая ее с украинской энергосистемой, что чревато серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации.
Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, сегодня в 10:06 в результате российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», сообщили в НАЭК «Энергоатом».
Читайте также
«Сегодня, 04 апреля 2024 года, в 10:06 в результате российских обстрелов, отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ „Запорожская ТЭС — Ферросплавная“, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения своих потребностей», — указано в сообщении НАЭК в Telegram.
Как сообщается, «сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-750кВ „Днепровская“, работа которой недавно была возобновлена ​​силами украинских энергетиков».
Читайте также
«Это в очередной раз угрожает наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — подчеркнули в Энергоатоме.
В компании подчеркнули, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — Энергоатома, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.
По данным Энергоатома, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.