Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, из-за обстрела рф отключилась линия электропередачи — Энергоатом Сегодня 11:44 — Энергетика

Запорожская АЭС оказалась на грани очередного отключения из-за российских обстрелов, из-за которых отключилась линия электропередачи, соединяющая ее с украинской энергосистемой, что чревато серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации.

Запорожская АЭС на грани очередного блэкаута, сегодня в 10:06 в результате российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», сообщили в НАЭК «Энергоатом».

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«Сегодня, 04 апреля 2024 года, в 10:06 в результате российских обстрелов, отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ „Запорожская ТЭС — Ферросплавная“, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения своих потребностей», — указано в сообщении НАЭК в Telegram.

Как сообщается, «сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-750кВ „Днепровская“, работа которой недавно была возобновлена ​​силами украинских энергетиков».

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«Это в очередной раз угрожает наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — подчеркнули в Энергоатоме.

В компании подчеркнули, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — Энергоатома, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

По данным Энергоатома, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.

УНН По материалам:

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