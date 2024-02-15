На ЗАЭС новая угроза: срок годности ядерного топлива истекает и его некому заменить — Finance.ua

На ЗАЭС новая угроза: срок годности ядерного топлива истекает и его некому заменить Сегодня 16:10 — Энергетика

На ЗАЭС новая угроза: срок годности ядерного топлива истекает и его некому заменить

Срок годности ядерного топлива, используемого в реакторах ЗАЭС, вскоре истечет. Проблема усугубляется тем, что его некому заменить в случае необходимости.

Об этом сообщил и.о. председателя правления «Энергоатома» Петр Котин в колонке для ЭП.

Первые партии топлива были загружены в реакторы ЗАЭС еще в 2017 году, а его эксплуатационный срок, определенный производителем, составляет шесть лет.

«Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, определенных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, радиационной аварии», — пишет Котин.

Для решения этой проблемы необходимо провести анализ безопасности. Если по его результатам необходимо будет выгрузить топливо из реакторов, то возникнет много других вопросов, на которые пока нет ответов. Это чисто технический вопрос, а технические проблемы решаются компетентным, опытным и лицензированным техническим руководством и инженерами оператора АЭС.

«Такого персонала на Запорожской АЭС уже нет. 3 февраля 2024 года рашисты вывели со станции последний компетентный персонал „Энергоатома“ (около 400 человек), в том числе лицензированный. Там нет людей, способных принимать сложные решения, от которых зависит ядерная и радиационная безопасность объекта», — отмечает руководитель «Энергоатома».

По словам Котина, нет и персонала, который может выполнять сложные операции, связанные с безопасностью. Завезенные из россии «специалисты» не обладают ни компетенцией, ни опытом, ведь современная Запорожская АЭС существенно отличается от атомных электростанций россии, добавил он.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.