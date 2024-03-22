ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом — Finance.ua

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ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом

Энергетика
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ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом
ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом
НАЭК Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута после ночной атаки россиян.
Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».
Сообщается, что во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5.10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
На данный момент крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», которую только недавно отремонтировали.
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«Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — говорит глава Энергоатома Петр Котин.
Он подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.
Энергоатом напоминает, что в начале российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный — с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.
«В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии», — подчеркнули в НАЭК.
По материалам:
Економічна Правда
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