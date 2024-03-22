ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом — Finance.ua

ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом Сегодня 11:12 — Энергетика

ЗАЭС снова на грани блэкаута − Энергоатом

НАЭК Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута после ночной атаки россиян.

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

Сообщается, что во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5.10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

На данный момент крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», которую только недавно отремонтировали.

Читайте также В нескольких областях Украины вводят графики отключения света

«Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — говорит глава Энергоатома Петр Котин.

Он подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

Энергоатом напоминает, что в начале российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный — с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

«В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии», — подчеркнули в НАЭК.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.