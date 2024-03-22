В нескольких областях Украины вводят графики отключения света — Finance.ua

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В нескольких областях Украины вводят графики отключения света

Энергетика
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В нескольких областях Украины вводят графики отключения света
В нескольких областях Украины вводят графики отключения света
В результате сегодняшней масштабной ракетной атаки рф на Украину в нескольких районах Сумской области временно введены графики аварийных отключений.
Как сообщается в Telegram Сумской областной военной администрации, отключения коснутся Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.
«Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.
В Полтавской области были применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на 10 очередей, но ситуация контролируемая. В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением электричества.
В Днепропетровской области повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений.
«В нашей области более 1300 пунктов несокрушимости. Их мы подготовили заранее — силами власти, ГСЧС, полиции, бизнеса. Там есть все, чтобы переждать отключения электричества. Свет, тепло, возможность подзарядить гаджеты и выпить горячего чаю. Найти ближайший пункт можно в «Дії», — добавили в Днепропетровской ОГА.
Позже в ДТЭК заявили, что в этой области экстренные отключения света. В таком случае графики не работают.

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«Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго», — указывается в сообщении.
В 8:40 в ДТЭК рассказали, что вводят стабилизационные отключения в Одесской области.
«Массированная ночная атака врага повредила энергообъекты Одесщины также. Поэтому в городе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. График отключений вы можете найти на сайте ДТЭК Одесские электросети», — отметили в компании.
Кроме того, ввели экстренные отключения в Донецкой области.
По материалам:
УНІАН
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