«Запорожьеоблэнерго» вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов — Finance.ua
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«Запорожьеоблэнерго» вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов

Фондовый рынок
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«Запорожьеоблэнерго» вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов
«Запорожьеоблэнерго» вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов
Публичное акционерное общество «Запорожьеоблэнерго» перечислило в государственный бюджет недополученные в 2022 году дивиденды на сумму 29,2 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.
В сообщении говорится, что после завершенной ревизии в августе 2023 года оказалось, что компания не выплатила государству ожидаемые дивиденды за 2022 год, что стало причиной значительного недополучения доходов в государственный бюджет.
В дальнейшем компания решила возместить ущерб.
«В апреле текущего года акционеры приняли решение корректировать размер выплат годовых дивидендов, чтобы обеспечить поступление средств в государственный бюджет», — говорится в сообщении.
В Госаудитслужбе напомнили, доля государственной собственности в ПАО «Запорожьеоблэнерго» составляет 60,25%.
По материалам:
Економічна Правда
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