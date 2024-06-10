«Запорожьеоблэнерго» вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов — Finance.ua

«Запорожьеоблэнерго» вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

«Запорожьеоблэнерго» вернуло государству 30 миллионов задолженных дивидендов

Публичное акционерное общество «Запорожьеоблэнерго» перечислило в государственный бюджет недополученные в 2022 году дивиденды на сумму 29,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

В сообщении говорится, что после завершенной ревизии в августе 2023 года оказалось, что компания не выплатила государству ожидаемые дивиденды за 2022 год, что стало причиной значительного недополучения доходов в государственный бюджет.

В дальнейшем компания решила возместить ущерб.

«В апреле текущего года акционеры приняли решение корректировать размер выплат годовых дивидендов, чтобы обеспечить поступление средств в государственный бюджет», — говорится в сообщении.

В Госаудитслужбе напомнили, доля государственной собственности в ПАО «Запорожьеоблэнерго» составляет 60,25%.

Економічна Правда По материалам:

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