Запасы под грифом: правительство предлагает уточнить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Государственные резервы драгоценных металлов могут стать закрытыми

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15006, предусматривающий изменения в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне». Документ уточняет, какая финансовая информация может быть засекречена, и приводит терминологию в соответствие с действующим законодательством и стандартами Национального банка.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Что предлагают изменить

Законопроект уточняет перечень финансовых сведений, подлежащих засекречиванию, и согласовывает терминологию с действующим законодательством и стандартами Национального банка Украины.

В настоящее время в действующем законодательстве Украины наблюдается несоответствие терминологии, регулирующей оборот драгоценных металлов и камней.

Так, в Законе Украины «О государственном регулировании добычи, производстве и использовании драгоценных металлов и драгоценных камней» отсутствует термин «драгоценные камни», а используется только «драгоценные камни».

Законопроект предлагает устранить эту диссонансность в статье 8 Закона «О государственной тайне» путем замены слов «драгоценных камней» на «драгоценные камни» и исключение словосочетания «монетарной группы». Это направлено на гармонизацию терминологии между различными законодательными актами и предотвращение неоднозначного толкования норм в практической плоскости.

Кроме того, в действующем законодательстве термин «государственные запасы валюты» отсутствует, тогда как Национальный банк Украины регулярно обнародует данные об объеме международных резервов.

Исключение этого термина из статьи 8 Закона призвано избежать потенциальных коллизий и искусственного засекречивания информации, которая уже является публичной, а также более четко определить границы государственной тайны в финансовой сфере.

Законопроект также уточняет, какая финансовая информация подпадает под режим государственной тайны.

В частности, речь идет о данных по изготовлению и защите от подделки денежных знаков и ценных бумаг — критически важной информации для обеспечения финансовой стабильности государства.

Зачем это нужно

По оценке авторов, принятие закона позволит экспертам Национального банка Украины четко определять, какая информация является государственной тайной, а также менять уровень ее секретности.

