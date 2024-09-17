Запад потратил два миллиарда долларов на закупку продуктов из российской нефти в 2024 году — Finance.ua
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Запад потратил два миллиарда долларов на закупку продуктов из российской нефти в 2024 году

Мир
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Запад потратил два миллиарда долларов на закупку продуктов из российской нефти в 2024 году
Запад потратил два миллиарда долларов на закупку продуктов из российской нефти в 2024 году
Западные страны потратили с начала 2024 года 2 млрд дол. на закупку турецких нефтепродуктов, производимых из российской нефти.
Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что растет объем поставляемого на Запад топлива, произведенного из российской нефти на турецких НПЗ.
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Один из турецких нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащий Азербайджану Star Aegean, на 98% зависит от российской нефти, причем около 73% ее поставок поступает от российского энергетического гиганта «Лукойл», на который США наложили санкции. Однако почти девять из десяти баррелей нефтеперерабатывающего завода идут к западным союзникам, поддерживающим Украину.
Тот факт, что нефть изначально перерабатывается в третьих странах, позволяет обходить санкции, поскольку покупать нефтепродукты, производимые из российской нефти в другой стране, не запрещено.
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В сообщении напоминают, что эта лазейка хорошо известна и Украина неоднократно призывала ее закрыть.
В то же время Турция пользуется скидками на российскую нефть в размере от 5 до 20 дол. за баррель по сравнению с маркой Brent. В прошлом году турецкая сторона подняла ее закупки на 34%, а в первом полугодии 2024 года — на 70%.
Нефтепродукты, выпускаемые турецкими НПЗ, продаются на 10% дешевле, чем те, которые предлагает, скажем, Саудовская Аравия.
По материалам:
Економічна Правда
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