В августе Китай накопил огромные объемы нефти из-за низких цен — Finance.ua
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В августе Китай накопил огромные объемы нефти из-за низких цен

Энергетика
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В августе Китай накопил огромные объемы нефти из-за низких цен
В августе Китай накопил огромные объемы нефти из-за низких цен
Китай нарастил объемы закупок нефти до самых больших значений за 14 месяцев.
Об этом сообщает Reuters.
Это наибольшее пополнение запасов с июня 2023 года, когда было добавлено 2,1 млн баррелей в сутки, а также резкий рост по сравнению с 280 тыс. баррелей в сутки, добавленных в июле.
В коммерческие и стратегические хранилища было добавлено 1,85 млн баррелей в сутки.
Сообщается, что возобновление импорта было обусловлено накоплением запасов, а не восстановлением потребления топлива.
Мировые фьючерсы на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня в этом году — 92,18 долл. за баррель — 12 апреля, а затем начали падение до минимума в 75,05 долл. 5 августа.
Китайские нефтепереработчики, вероятно, были бы заинтересованы покупать больше нефти в этот период, что означает, что импорт в августе и сентябре может быть достаточно высоким по сравнению с предыдущими месяцами этого года.
По материалам:
Економічна Правда
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