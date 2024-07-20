Заказ туристических услуг: на что следует обращать внимание — Finance.ua

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Заказ туристических услуг: на что следует обращать внимание

Личные финансы
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Заказ туристических услуг: на что следует обращать внимание
Заказ туристических услуг: на что следует обращать внимание, Фото: freepik
Летний отдых, как семейный, так и детский, следует планировать заранее, учитывая ряд факторов. При заказе туристических услуг потребителям необходимо сознательно делать выбор на основании тщательного изучения информации.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
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Прежде всего, нужно изучить договор на туристическое обслуживание. У исполнителя (туроператора) должна быть действующая лицензия и финансовое обеспечение.
Проверить эту информацию можно в Лицензионном реестре субъектов туроператорской деятельности.

В чем разница между туроператором и турагентом

Туристические операторы (туроператоры) — юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, для которых исключительной деятельностью является организация и обеспечение создания туристического продукта, реализация и предоставление туристических услуг, а также посредническая деятельность по предоставлению характерных и сопутствующих услуг, которые в установленном порядке получили лицензию на туроператорскую деятельность.
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Туристические агенты (турагенты) — юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, а также физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие посредническую деятельность по реализации туристического продукта туроператоров и услуг других субъектов туристической деятельности, а также посредническую деятельность по реализации характерных и сопутствующих услуг.
Если вы заказываете услуги у туристического агента, следует обратить внимание не только на его данные, но и на данные туроператора, услуги которого предлагает турагент.
Статьей 20 Закона Украины «О туризме» определено, что в договоре на туристическое обслуживание указываются существенные условия договора, а именно:
  • срок нахождения в месте предоставления туристических услуг с указанием дат начала и окончания туристического обслуживания;
  • характеристика транспортных средств, осуществляющих перевозку, в том числе их вид и категория, а также дата, время и место отправления и возвращения (если перевозка входит в состав туристического продукта);
  • гостиницы и другие средства временного размещения, их месторасположение, категория, а также срок и порядок оплаты гостиничного обслуживания;
  • виды и методы обеспечения питания;
  • минимальное количество туристов в группе (при необходимости) и в связи с этим трехдневный срок информирования туриста о том, что туристическое путешествие не состоится из-за недобора группы;
  • программа туристического обслуживания;
  • виды экскурсионного обслуживания и другие услуги, включенные в стоимость туристического продукта;
  • другие субъекты туристической деятельности (их местонахождение и реквизиты), которые предоставляют туристические услуги, включенные в туристический продукт;
  • страховщик, осуществляющий страхование туристов по желанию туриста, других рисков, связанных с предоставлением туристических услуг;
  • правила въезда в страну (места) временного пребывания и пребывания там;
  • стоимость туристического обслуживания и порядок оплаты;
  • форма расчета.

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По материалам:
Finance.ua
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