Заказ туристических услуг: на что следует обращать внимание — Finance.ua

Заказ туристических услуг: на что следует обращать внимание Сегодня 11:11 — Личные финансы

Заказ туристических услуг: на что следует обращать внимание, Фото: freepik

Летний отдых, как семейный, так и детский, следует планировать заранее, учитывая ряд факторов. При заказе туристических услуг потребителям необходимо сознательно делать выбор на основании тщательного изучения информации.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

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Прежде всего, нужно изучить договор на туристическое обслуживание. У исполнителя (туроператора) должна быть действующая лицензия и финансовое обеспечение.

В чем разница между туроператором и турагентом

Туристические операторы (туроператоры) — юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, для которых исключительной деятельностью является организация и обеспечение создания туристического продукта, реализация и предоставление туристических услуг, а также посредническая деятельность по предоставлению характерных и сопутствующих услуг, которые в установленном порядке получили лицензию на туроператорскую деятельность.

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Туристические агенты (турагенты) — юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, а также физические лица — субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие посредническую деятельность по реализации туристического продукта туроператоров и услуг других субъектов туристической деятельности, а также посредническую деятельность по реализации характерных и сопутствующих услуг.

Если вы заказываете услуги у туристического агента, следует обратить внимание не только на его данные, но и на данные туроператора, услуги которого предлагает турагент.

Статьей 20 Закона Украины «О туризме» определено, что в договоре на туристическое обслуживание указываются существенные условия договора, а именно:

срок нахождения в месте предоставления туристических услуг с указанием дат начала и окончания туристического обслуживания;

характеристика транспортных средств, осуществляющих перевозку, в том числе их вид и категория, а также дата, время и место отправления и возвращения (если перевозка входит в состав туристического продукта);

гостиницы и другие средства временного размещения, их месторасположение, категория, а также срок и порядок оплаты гостиничного обслуживания;

виды и методы обеспечения питания;

минимальное количество туристов в группе (при необходимости) и в связи с этим трехдневный срок информирования туриста о том, что туристическое путешествие не состоится из-за недобора группы;

программа туристического обслуживания;

виды экскурсионного обслуживания и другие услуги, включенные в стоимость туристического продукта;

другие субъекты туристической деятельности (их местонахождение и реквизиты), которые предоставляют туристические услуги, включенные в туристический продукт;

страховщик, осуществляющий страхование туристов по желанию туриста, других рисков, связанных с предоставлением туристических услуг;

правила въезда в страну (места) временного пребывания и пребывания там;

стоимость туристического обслуживания и порядок оплаты;

форма расчета.

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