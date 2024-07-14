Туристический спрос на ЕС растет: ожидается рекордное увеличение прибыли от туризма — Finance.ua

Туристический спрос на ЕС растет: ожидается рекордное увеличение прибыли от туризма Сегодня 04:02 — Мир

Туристический спрос на ЕС растет: ожидается рекордное увеличение прибыли от туризма

Отчет Европейской туристической комиссии подтверждает значительный рост международного туристического спроса на Европу. Международные расходы на туризм в регионе ожидаются достичь рекордной отметки в 800 миллиардов евро в этом году, что на 37% превышает показатели до пандемии.

Об этом пишет Bloomberg.

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Недавно опубликованный отчет Европейской туристической комиссии, свидетельствует об устойчивом росте туристического спроса на Европу во втором квартале 2024 года.

Согласно данным отчета, расходы международных туристов в Европе в этом году достигнут рекордных 800 миллиардов евро, что на 37% больше, чем показатели пандемии в 583 миллиарда евро, отмечают в статистике Всемирной туристической организации ООН.

Также отмечается, что количество иностранных посетителей в регионе выросло на 6% по сравнению с 2019 годом, устанавливая новый рекорд для Европы.

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Отчет указывает, что большая часть роста расходов по туризму связана с американскими туристами, которые выделяют 72% своих расходов на западноевропейские направления.

Кроме того, значительный прирост доходов происходит также от туристов из Восточной Азии, особенно из Китая, хотя точные цифры по вкладу китайских путешественников в отчете не приведены, сообщает ETC.

«В настоящее время мы видим, что южноевропейские и средиземноморские направления остаются фаворитами для путешественников в Европе», — сказал главный исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер.

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Это связано с тем, что туристы по-прежнему предпочитают теплую погоду и соотношение цены и качества, добавил он, и то, и другое все еще можно найти в некоторых частях Южной Европы.

Согласно последнему отчету Европейской туристической комиссии, опубликованному во втором квартале 2024 года, регион продолжает привлекать все большее количество туристов.

Популярность северных направлений растет, особенно в Дании, Норвегии и Швеции, где отмечен соответственно 38%, 18% и 9% рост иностранных ночевок по сравнению с 2019 годом.

Отчет также отмечает рост интереса к менее известным южноевропейским направлениям, таким как Хорватия и Мальта, а также на значительный рост популярности направлений с выгодным валютным курсом, как Болгария, Сербия и Турция.

УНН По материалам:

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