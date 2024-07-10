С 1 июля за посещение известнейшей достопримечательности Японии ввели туристический сбор — Finance.ua
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С 1 июля за посещение известнейшей достопримечательности Японии ввели туристический сбор

Мир
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С 1 июля за посещение известнейшей достопримечательности Японии ввели туристический сбор
С 1 июля за посещение известнейшей достопримечательности Японии ввели туристический сбор
Правительство Японии опасается переполненности на горе Фудзи. Поэтому с 1 июля посещение горы стало платным для туристов.
Гора Фудзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и символ Японии, ввела новые правила для альпинистов ввиду обеспокоенности по поводу перенаселенности. Альпинисты должны платить 2000 иен (12,40 долларов) за человека.
Еще на горе ограничивают количество альпинистов — смогут подняться максимум 4000 альпинистов в день.
«Упорно продвигая комплексные меры безопасности во время восхождения на гору Фудзи, мы гарантируем, что гора Фудзи, мировое сокровище, будет передана грядущим поколениям», — сказал Кутаро Нагасаки, губернатор префектуры Яманаси.
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На Фудзи также появятся новые гиды, которые будут управлять безопасностью на тропах и вокруг них. Они сообщат альпинистам, когда те нарушают этикет на горе, например, спят на обочине тропы, разжигают костры или носят несоответствующую одежду.
Новые правила действуют только в префектуре Яманаси. Там расположены самые популярные пешеходные тропы. В префектуре Сидзуока, где тоже гора, пока не ввели никаких ограничений.
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По материалам:
Телеканал 24
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