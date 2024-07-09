5 самых дешевых городов для цифровых кочевников — Finance.ua

5 самых дешевых городов для цифровых кочевников Сегодня 20:04 — Мир

5 самых дешевых городов для цифровых кочевников

В большинстве стран Европы продолжают безумно расти цены на недвижимость и товары. Несмотря на это, цифровые кочевники все же неоднократно выбирают для жизни именно ЕС, ведь здесь можно найти свой идеальный вариант для жизни, соединив доступность и комфорт. Все потому, что цифровые кочевники достаточно выгодны для стран, поэтому они, в свою очередь, пытаются предоставить им комфортные условия для проживания и работы.

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ТОП-5 лучших городов для цифровых кочевников

5. Скопье (Северная Македония)

Один из самых недооцененных городов для туристов. В то же время цифровых кочевников там ждет немало приятных сюрпризов. В частности, на проживание там хватит всего лишь более 1300 долларов. Отмечают, что Скопье — уютное, комфортное и безопасное. Кроме того, оттуда совсем близко до фантастического Охридского озера.

4. Фару (Португалия)

Город идеально подойдет для цифровых кочевников, желающих максимально времени проводить на пляже. Фару — расположен в туристическом регионе Алгарве. В то же время пожить там можно довольно бюджетно. В месяц нужно иметь больше 1900 долларов. Португалия настолько заинтересована в цифровых кочевниках, что выдает им специальные визы. Однако, чтобы получить ее, нужно зарабатывать более 3500 долларов ежемесячно.

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3 место — Риека (Хорватия)

Там можно обустроить быт гораздо дешевле, чем в курортных Сплите и Дубровнике. Комфортно прожить в Риеке можно за более чем 1900 долларов в месяц. Стоит отметить, что Хорватия имеет одни из самых лояльных условий получения цифровой визы. Для этого нужно зарабатывать всего 2750 долларов в месяц.

2 место — Бухарест (Румыния)

Город еще называют Восточным Парижем. В то же время подчеркивают, что цены там гораздо ниже, чем во французской столице. Румынская столица отличается фантастическим колоритом, красивейшей архитектурой, вкусной кухней и невероятным вином. Комфортно прожить там можно за 1970 долларов в месяц. В то же время, чтобы получить цифровую визу, нужно зарабатывать не менее 4000 долларов в месяц.

1. Стамбул (Турция)

Самый посещаемый город мира признали также самым привлекательным для цифровых кочевников. Для комфортной жизни там нужно всего 1774 доллара в месяц. Стамбул — настоящая сокровищница с чудесами. По старому городу можно гулять месяцами, и при этом все равно останутся фантастические локации, которые стоит открыть для себя. Сочетание культур, богатая история, невероятный Босфор, яркие базары, местная кухня, о которой слагают легенды. Стамбул — идеальное место для жизни. Чтобы получить цифровую визу, нужно зарабатывать от 3000 долларов в месяц.

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