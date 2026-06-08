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Загранпаспорт для ребенка: что делать, если один из родителей иностранец

Личные финансы
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Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, подтверждающим гражданство Украины лица, на имя которого он оформлен.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу является документом, подтверждающим гражданство Украины лица, на имя которого он оформлен.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу представляет собой документ, подтверждающий гражданство Украины лица, на имя которого он оформлен.
Об этом напомнили в Миграционной службе Днепропетровской области.
Если один из родителей несовершеннолетнего не является гражданином Украины, во время оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо подтвердить гражданство ребенка.

Какие документы подтверждают гражданство

Факт принятия относительно несовершеннолетнего ребенка решения об установлении принадлежности к гражданству Украины, принятии в гражданство Украины или оформлении обретения гражданства Украины подтверждает справка о регистрации лица гражданином Украины, которая подается для получения документов, подтверждающих гражданство Украины.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что отсутствие регистрации места жительства не может быть основанием для отказа в оформлении первого паспорта гражданина Украины в форме ID-карты по достижении 14-летнего возраста.
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В случае оформления паспорта впервые при отсутствии зарегистрированного места жительства документы подаются по месту фактического проживания человека. Это правило применяется исключительно при первоначальном оформлении паспорта гражданина Украины.
Также мы писали, что граждане, достигшие 65-летнего возраста, не должны будут обменивать внутренний паспорт каждые 10 лет. Паспорт (ID-карта) для таких лиц теперь имеет бессрочный срок действия.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Паспорт
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