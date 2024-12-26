Заемщики банков в ликвидации уплатили более 1 млрд грн долгов с 2022 года — Finance.ua

Заемщики банков в ликвидации уплатили более 1 млрд грн долгов с 2022 года Сегодня 15:45

Заемщики банков в ликвидации уплатили более 1 млрд грн долгов с 2022 года

С начала полномасштабной войны банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, получили более 1 млрд грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

Об этом говорится в сообщении (ФГВФЛ).

Из этих средств:

214,3 млн грн — поступления от погашения ипотечных кредитов физлиц по программе, утвержденной в 2018 году;

— поступления от погашения ипотечных кредитов физлиц по программе, утвержденной в 2018 году; 199,5 млн грн — поступления от погашения кредитов физлиц в соответствии с Условиями погашения кредитной задолженности во время действия военного положения;

— поступления от погашения кредитов физлиц в соответствии с Условиями погашения кредитной задолженности во время действия военного положения; 604,2 млн грн — поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

В частности, наблюдается увеличение поступлений от погашения задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов.

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В остальном это обусловлено проведением реструктуризации по кредитным договорам заемщиков, имеющих значительный объем долговых обязательств перед неплатежеспособными банками.

Преимущества реструктуризации

Как отметила директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева, лучший вариант для всех сторон — добровольное выполнение своих обязательств перед банком и самостоятельное погашение кредитов.

По ее словам, для должников реструктуризация — оптимальная возможность погасить кредит на выгодных условиях.

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«Реструктуризация позволяет сохранить прогнозируемость собственных финансовых ресурсов и долговой нагрузки, избежать судебных дел по взысканию задолженности, избежать рисков, которые могут возникнуть при продаже долга, и сохранить положительную деловую репутацию», — объясняет Татьяна Старцева.

Условия

Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов.

Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц).

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Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

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