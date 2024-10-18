В сентябре заемщики ликвидируемых банков вернули долгов на 41,2 млн грн — Finance.ua

В сентябре заемщики ликвидируемых банков вернули долгов на 41,2 млн грн 18.10.2024, 11:11

В сентябре заемщики ликвидируемых банков вернули долгов на 41,2 млн грн

В течение сентября 2024 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила более 375,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы поступлений за сентябрь:

18,1 млн грн — банки получили от реализации активов,

41,2 млн грн — от погашения кредитов, 5,5 млн грн — от доходов по ценным бумагам,

2,1 млн грн — от аренды имущества,

308,6 млн грн — из других источников.

Отметим, что из этих средств более 29 млн грн поступило от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам, что является наибольшим показателем в III квартале текущего года.

Для должников реструктуризация — оптимальная возможность погашения кредита на льготных условиях в течение периода ликвидации банка. Ведь реструктуризация позволяет сохранить прогнозируемую деятельность предприятия с взвешенными финансовыми нагрузками, избежать судебных дел по взысканию задолженности и сохранить деловую репутацию. С 24 февраля 2022 года поступления от погашения реструктуризированных кредитов составили более 884,1 млн грн. Из них 410,6 млн грн погасили физлица, в том числе по программе ипотечных кредитов, и 473,5 млн грн — бизнес", — рассказала и.о. директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

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В целом в течение 2024 года ликвидируемые Фондом банки получили 2 869,2 млн грн, из которых 1118,2 млн грн — средства от реализации активов и 427,6 млн грн — от погашения кредитов. Еще 354,1 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. От аренды имущества в финучреждения направили 32,6 млн грн. Также 936,8 млн грн банки получили из других источников.

«Напоминаем, с целью минимизации негативного влияния последствий войны Фонд предлагает упрощенные условия погашения кредитной задолженности для заемщиков-физлиц банков под управлением Фонда», — подчеркнули в ФГВФЛ.

В то же время Фонд обращается с просьбой к заемщикам, при наличии финансовой возможности, продолжать выполнять свои долговые обязательства, чтобы не накапливать кредитную нагрузку.

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