Предприятия с поврежденной в результате войны инфраструктурой смогут реструктуризировать долги — Finance.ua

Предприятия с поврежденной в результате войны инфраструктурой смогут реструктуризировать долги
Предприятия, чья инфраструктура была уничтожена или повреждена во время войны и которые расположены на территории активных боевых действий, получат право на реструктуризацию долгов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Право на реструктуризацию долгов получат предприятия, чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом и которые расположены на территории активных боевых действий. Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на сегодняшнем заседании правительства. Прописываем также алгоритм подачи заявки на реструктуризацию долга», — говорится в сообщении.
По его словам, таким образом должно уменьшиться долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях для успешного прохождения отопительного сезона.
Шмыгаль добавил, что по состоянию на сегодняшний день почти 100% всех объектов — жилых домов, больниц, школ, детсадов — подключены к теплу.
«Проблемными точками являются Херсон, который страдает от вражеских обстрелов, и Кривой Рог. В этих городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы», — подытожил премьер.
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