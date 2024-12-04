Задолженность украинцев по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года (инфографика) — Finance.ua
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Задолженность украинцев по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года (инфографика)

Кредит&Депозит
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Задолженность украинцев по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года (инфографика)
Задолженность украинцев по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года (инфографика)
Украинцы берут меньше микрозаймов, чем до полномасштабной войны. Почти 6 млн займов в микрофинансовых организациях (МФО) на общую сумму 37,11 млрд грн оформили украинцы за 9 месяцев 2024 года. Об этом пишет Опендатабот.

Средняя сумма

Выросла в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого — до 6190 грн. А общая задолженность по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года.
5,9 млн микрокредитов взяли украинцы в этом году. Сумма выданных займов достигла 37,11 млрд грн. Хотя количество займов осталось почти неизменным по сравнению с прошлым годом, сумма выданных кредитов выросла в 1,3 раза.
За год средняя сумма микрозайма выросла на 28%: с 4 830 грн (126 долларов) в прошлом году до 6190 (примерно 150 долларов) в этом году. Стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом сумма микрозайма в эквиваленте даже несколько упала: на то время украинцы, в среднем, занимали 168 долларов.
Задолженность украинцев по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года (инфографика)
670 тысяч договоров заключается в среднем каждый месяц в этом году — столько же, как и в прошлом. Для сравнения, в 2021 году этот показатель достигал 1,2 миллиона в месяц.
С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.
Задолженность украинцев по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года (инфографика)
Стоит отметить, что 90% микрозаймов в этом году берутся онлайн, а большинство договоров заключались сроком от 3 месяцев до 1 года.
Задолженность украинцев по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года (инфографика)
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По материалам:
Finance.ua
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