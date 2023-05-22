Задолженность по выплатам ВПЛ должны погасить — Finance.ua

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Задолженность по выплатам ВПЛ должны погасить

Казна и Политика
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Задолженность по выплатам ВПЛ должны погасить
Задолженность по выплатам ВПЛ должны погасить
Задолженность по выплатам внутриперемещенным лицам должны безотлагательно погасить.
Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Речь идет о выплатах в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
По словам Верещук, такие задержки создают социальное напряжение, поэтому выплаты должны производиться в четкие сроки.
Для этого Министерству финансов и Министерству социальной политики поручено проработать вопрос о внесении изменений в соответствующую бюджетную программу с целью обеспечения ВПЛ социальными выплатами в течение второго выплатного периода.
Напомним, Министерство финансов Украины представило интерактивную аналитическую панель («дашборд»), на которой собрана информация о расходах на социальные выплаты и пособия. В целом на социальную помощь населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила областным военным администрациям разработать региональные программы по внутренне перемещенным лицам, которые, в частности, предусматривали меры по их трудоустройству.
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По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
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