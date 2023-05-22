Задолженность по выплатам ВПЛ должны погасить — Finance.ua

Задолженность по выплатам ВПЛ должны погасить Сегодня 16:18 — Казна и Политика

Задолженность по выплатам ВПЛ должны погасить

Задолженность по выплатам внутриперемещенным лицам должны безотлагательно погасить.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Речь идет о выплатах в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

По словам Верещук, такие задержки создают социальное напряжение, поэтому выплаты должны производиться в четкие сроки.

Для этого Министерству финансов и Министерству социальной политики поручено проработать вопрос о внесении изменений в соответствующую бюджетную программу с целью обеспечения ВПЛ социальными выплатами в течение второго выплатного периода.

Напомним, Министерство финансов Украины представило интерактивную аналитическую панель («дашборд»), на которой собрана информация о расходах на социальные выплаты и пособия. В целом на социальную помощь населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила областным военным администрациям разработать региональные программы по внутренне перемещенным лицам, которые, в частности, предусматривали меры по их трудоустройству.

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