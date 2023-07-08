Задолженность по пенсиям: почему ПФУ не выплачивает средства по решениям судов — Finance.ua

Задолженность по пенсиям: почему ПФУ не выплачивает средства по решениям судов Сегодня 20:38 — Казна и Политика

Задолженность по пенсиям: почему ПФУ не выплачивает средства по решениям судов

Довольно часто пенсионеры, ища защиты своих прав по перерасчету пенсии или выплате задолженности, обращаются в суд. Но даже когда суд становится на сторону человека, Пенсионный фонд далеко не всегда исполняет судебное решение.

Об этом сообщает «Социальная информационная платформа».

«Основная причина — достаточно банальная: нет денег. Средства на выплату текущих пенсий в бюджете есть, а на выплату задолженностей по судебным решениям — нет», — говорится в сообщении.

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В свое время даже был специально создан реестр подобных судебных решений, чтобы долги время от времени выплачивались по мере того, как государство будет постепенно находить дополнительные ресурсы.

В Пенсионном фонде отмечают, что пенсионные выплаты за истекший период, в том числе начисленные во исполнение решений суда, производятся получателям по отдельной программе, предусмотренной в бюджете на соответствующий год. Это, между прочим, предусмотрено для пенсионеров из числа переселенцев, которым государство задолжало.

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Соответствующий вопрос регулируется постановлением Кабинета Министров от 10.11.2021 № 1165. Пенсионные выплаты за истекший период, согласно этому постановлению, производятся ежемесячно получателям, которые включены в специальный перечень по состоянию на 1 января соответствующего года. Но и в этом случае деньги могут выплачиваться не в полном объеме. Все зависит от бюджетных поступлений и плана-графика финансирования пенсионных выплат.

Схожий механизм действует и для остальных пенсионеров. Причины, по которым они обращаются в суд, могут быть разными. По некоторым вопросам возникают даже массовые иски, но это тема для отдельной статьи.

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Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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