Задолженность по пенсиям: почему ПФУ не выплачивает средства по решениям судов — Finance.ua
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Задолженность по пенсиям: почему ПФУ не выплачивает средства по решениям судов

Казна и Политика
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Задолженность по пенсиям: почему ПФУ не выплачивает средства по решениям судов
Задолженность по пенсиям: почему ПФУ не выплачивает средства по решениям судов
Довольно часто пенсионеры, ища защиты своих прав по перерасчету пенсии или выплате задолженности, обращаются в суд. Но даже когда суд становится на сторону человека, Пенсионный фонд далеко не всегда исполняет судебное решение.
Об этом сообщает «Социальная информационная платформа».
«Основная причина — достаточно банальная: нет денег. Средства на выплату текущих пенсий в бюджете есть, а на выплату задолженностей по судебным решениям — нет», — говорится в сообщении.
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В свое время даже был специально создан реестр подобных судебных решений, чтобы долги время от времени выплачивались по мере того, как государство будет постепенно находить дополнительные ресурсы.
В Пенсионном фонде отмечают, что пенсионные выплаты за истекший период, в том числе начисленные во исполнение решений суда, производятся получателям по отдельной программе, предусмотренной в бюджете на соответствующий год. Это, между прочим, предусмотрено для пенсионеров из числа переселенцев, которым государство задолжало.
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Соответствующий вопрос регулируется постановлением Кабинета Министров от 10.11.2021 № 1165. Пенсионные выплаты за истекший период, согласно этому постановлению, производятся ежемесячно получателям, которые включены в специальный перечень по состоянию на 1 января соответствующего года. Но и в этом случае деньги могут выплачиваться не в полном объеме. Все зависит от бюджетных поступлений и плана-графика финансирования пенсионных выплат.
Схожий механизм действует и для остальных пенсионеров. Причины, по которым они обращаются в суд, могут быть разными. По некоторым вопросам возникают даже массовые иски, но это тема для отдельной статьи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Соціальна інформаційна платформа
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