Правило 10 дней: как пенсионерам не лишиться части выплат — Finance.ua
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Правило 10 дней: как пенсионерам не лишиться части выплат

Личные финансы
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Правило 10 дней: как пенсионерам не лишиться части выплат
Правило 10 дней: как пенсионерам не лишиться части выплат
Чтобы пенсионеру не пришлось возвращать часть пенсии, нужно своевременно извещать ПФУ о трудоустройстве или получении статуса физического лица — предпринимателя. Рассказываем как это сделать.
Если украинец получает пенсионные выплаты от государства, но возобновил трудовую или бизнес-деятельность, то в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ему необходимо об этом уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Речь не только о трудоустройстве, но и статусе ФЛП.
В случае отсутствия информации о трудоустройстве в Реестре застрахованных лиц, пенсионеру необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие его занятость.
Это можно делать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
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Если это не будет сделано, существует риск потери пенсии, и средства, полученные в качестве переплаты, придется вернуть в бюджет.

Чем рискует пенсионер, если откажется возвращать переплату

Если пенсионер скрыл информацию о своей трудовой деятельности, а представители ПФУ выявили эту информацию через другие государственные реестры общеобязательного государственного социального страхования, а также физических или юридических лиц-предпринимателей, ему может быть предложено вернуть переплаченные средства.
Если пенсионер откажется добровольно возвращать переплату — ПФУ вправе принять решение о отчислении 20% из будущих пенсионных выплат.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
НВ
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