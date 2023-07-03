Правило 10 дней: как пенсионерам не лишиться части выплат — Finance.ua

Правило 10 дней: как пенсионерам не лишиться части выплат Сегодня 17:43 — Личные финансы

Правило 10 дней: как пенсионерам не лишиться части выплат

Чтобы пенсионеру не пришлось возвращать часть пенсии, нужно своевременно извещать ПФУ о трудоустройстве или получении статуса физического лица — предпринимателя. Рассказываем как это сделать.

необходимо об этом уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Речь не только о трудоустройстве, но и статусе ФЛП. Если украинец получает пенсионные выплаты от государства, но возобновил трудовую или бизнес-деятельность, то в соответствии с Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ему. Речь не только о трудоустройстве, но и статусе ФЛП.

В случае отсутствия информации о трудоустройстве в Реестре застрахованных лиц, пенсионеру необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие его занятость.

Это можно делать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Читайте также Некоторые пенсионеры будут получать по две пенсии

Если это не будет сделано, существует риск потери пенсии, и средства, полученные в качестве переплаты, придется вернуть в бюджет.

Чем рискует пенсионер, если откажется возвращать переплату

Если пенсионер скрыл информацию о своей трудовой деятельности, а представители ПФУ выявили эту информацию через другие государственные реестры общеобязательного государственного социального страхования, а также физических или юридических лиц-предпринимателей, ему может быть предложено вернуть переплаченные средства.

Если пенсионер откажется добровольно возвращать переплату — ПФУ вправе принять решение о отчислении 20% из будущих пенсионных выплат.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.