С июля выросли выплаты более 19 тысячам пенсионеров: кому и на сколько повысили — Finance.ua
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С июля выросли выплаты более 19 тысячам пенсионеров: кому и на сколько повысили

Личные финансы
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С июля выросли выплаты более 19 тысячам пенсионеров: кому и на сколько повысили
С июля выросли выплаты более 19 тысячам пенсионеров: кому и на сколько повысили
С 1 июля украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
«Перерасчет пенсий произведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения — 1020,71 грн», — говорится в сообщении.
Из них:
  • 16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с Законом Украины «О государственной службе», в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
  • 659 — с Законом Украины «О статусе народного депутата Украины», — на 1450,98 грн;
  • 1574 — м Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления» — на 634,89 грн;
  • 197 — с Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности» — на 422,51 грн.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • в Пенсионном фонде заявили, что гражданин по достижении пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев;
  • в Пенсионном фонде также предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности. Однако ее все же можно будет вернуть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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