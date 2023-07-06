С июля выросли выплаты более 19 тысячам пенсионеров: кому и на сколько повысили — Finance.ua

С июля выросли выплаты более 19 тысячам пенсионеров: кому и на сколько повысили
С 1 июля украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%.
Об этом сообщает Пенсионный фонд.
«Перерасчет пенсий произведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения — 1020,71 грн», — говорится в сообщении.
Из них:
- 16 989 пенсионерам, которым пенсии назначены в соответствии с Законом Украины «О государственной службе», в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
- 659 — с Законом Украины «О статусе народного депутата Украины», — на 1450,98 грн;
- 1574 — м Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления» — на 634,89 грн;
- 197 — с Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности» — на 422,51 грн.
Справка Finance.ua:
- в Пенсионном фонде заявили, что гражданин по достижении пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев;
- в Пенсионном фонде также предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности. Однако ее все же можно будет вернуть.
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