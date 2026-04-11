Зачем современному специалисту портфолио и как его создать

В настоящее время работодатели все чаще требуют портфолио для оценки профессиональности работника. Собрание работ позволяет продемонстрировать навыки, уровень компетентности и уверенность в себе, что сегодня высоко ценится работодателями.

В Государственной службе занятости рассказывают , как правильно презентовать свою компетентность с помощью визуального доказательства опыта.

Виды портфолио и их особенности

Специалисты отмечают, что сегодня портфолио нужно для представителей большинства творческих специальностей, айтишников, маркетологов, архитекторов, инженеров, стилистов, кондитеров, писателей, SMM-специалистов, учителей, медиков, журналистов и PR-щиков.

Некоторые высшие учебные заведения даже требуют портфолио от абитуриентов при поступлении.

Формат такого собрания много говорит об авторе. Распечатанные портфолио могут отпугнуть рекрутера, поэтому лучше предоставить ссылки на работы.

Какие бывают портфолио:

Вебсайт — удобен для многих сфер деятельности, особенно для тех, кто работает как фрилансер.

Видео и фото подборки — идеально для представителей профессий, создающих нечто художественное, гастрономическое или ремесленное.

Таблицы — лучший вариант для IT и проектной работы.

PDF-подборка — оптимальная для специалистов, создающих тексты.

Что обязательно должно быть в портфолио

Портфолио должно начинаться с информации об авторе: имя, фамилия и направление деятельности.

Примеры работ следует сортировать по категориям, делая упор на качестве, а не на количестве.

Для каждого проекта важно указать год реализации, заказчика, описание выполненной задачи и объяснение выбранного подхода.

Также в портфолио обязательно нужно указать контактную информацию: номер телефона, электронный адрес или страница в соцсетях.

Дополнительно к портфолио можно добавить отзывы заказчиков, однако с этим следует обращаться осторожно. Например, если из десяти проектов есть только два положительных комментария, может сложиться ошибочное впечатление, что остальные клиенты остались недовольны.

