5 признаков вакансии-призрака: как их распознать и не потерять время Сегодня 08:05 — Личные финансы

На рынке труда все чаще появляются вакансии, которые на самом деле не предусматривают реального найма. Кандидаты тратят время на отклики и собеседования, но в итоге не получают никакого результата. Такие объявления называют вакансиями-призраками — и их становится больше. Со ссылкой на специалистов robota.ua рассказываем, как распознать такие вакансии-призраки, чтобы вы не тратили время впустую.

Что такое вакансия-призрак

Вакансия-призрак — это объявление о работе, которое фактически не предполагает найма. Оно может оставаться на сайте после закрытия позиции, публиковаться «про запас» или использоваться для сбора резюме кандидатов.

Иногда такие вакансии создают для формирования имиджа якобы активно растущей компании или для анализа рынка — например, уровня зарплат и навыков кандидатов.

В итоге, кандидат может пройти несколько этапов отбора, но так и не получить конкретного ответа или предложения работы.

Как распознать подозрительную вакансию

Есть несколько типичных сигналов, которые могут указывать на «вакансию-призрак»:

объявление остается активным месяцами без изменений;

описание обязанностей размытое, без конкретики;

отсутствует обратная связь после отклика или собеседований;

требования к кандидату выглядят нереалистичными;

компания не может назвать четкие сроки принятия решения.

Каждый из этих факторов еще не является доказательством, но их сочетание — повод насторожиться.

Как проверить вакансию и действовать дальше

Если возникают сомнения, следует проверить объявление перед тем, как вкладывать в него время:

посмотреть дату публикации — новые вакансии чаще актуальны;

найти отзывы о компании, особенно от кандидатов;

просмотреть профили сотрудников и структуру команды;

уточнить на собеседовании, новая ли это позиция и какие сроки закрытия.

Если подозрения только усугубляются, не стоит затягивать процесс. Лучше параллельно искать другие варианты, установить для себя дедлайн ожидания ответа и прямо задавать рекрутеру вопросы о вакансии.

