За время земельной реформы земельные аукционы принесли 1.2 миллиарда гривен — Finance.ua
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За время земельной реформы земельные аукционы принесли 1.2 миллиарда гривен

Аграрный рынок
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За время земельной реформы земельные аукционы принесли 1.2 миллиарда гривен
За время земельной реформы земельные аукционы принесли 1.2 миллиарда гривен
Принятая в 2021 году земельная реформа дала возможность гражданам и бизнесу покупать и брать в аренду земельные участки на прозрачных онлайн-аукционах.
За почти два года внедрения земельной реформы (год из которой пришелся на полномасштабное вторжение) земельные аукционы принесли в бюджеты разных уровней более 1,2 млрд грн.
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По словам СЕО Прозорро. Продажи Сергея Бута, электронные аукционы устраняют дальнейшие вопросы о прозрачности и обоснованности процесса.
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Даже учитывая военное время, наблюдается положительная статистика с точки зрения количества участников и роста первоначальной стоимости. Общая начальная цена объектов, за которые было получено 1,2 млрд грн, составляла 0,5 млрд грн.
Сейчас среднее количество участников земельных аукционов — три человека, что, по словам Сергея Бута, является довольно неплохим показателем.
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Помимо земли аграрного назначения продают землю и под застройку. Таким образом, открываются новые возможности для развития аграрного сектора и инфраструктуры в Украине.
Прозорро планируют максимально распространить доступность аукционов, что позволит поднять цену и соответственно доходы в бюджеты всех уровней.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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