Назван регион с самой высокой стоимостью земли в Украине — Finance.ua

Назван регион с самой высокой стоимостью земли в Украине Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Назван регион с самой высокой стоимостью земли в Украине

В апреле 2023 года в Украине самая высокая средневзвешенная цена на землю была установлена в Сумской области (70 174 грн), а самая низкая — в Черниговской (20 110 грн).

Об этом сообщает AgroPolit.com

Согласно полученным данным, средневзвешенная цена 1 га земель для товарного аграрного производства составляет 39 905 грн. За апрель совершили 3148 сделок купли-продажи земельных участков для товарного аграрного производства. Речь идет о пае общей площадью в 9399 га.

Следует отметить, что из-за полномасштабной войны рф против Украины, с 24 февраля по 19 мая Госгеокадастр не обновлял данные по купле-продаже земельных участков. В апреле 2023 года средневзвешенная стоимость договора за один участок достигла показателя в 39 905 грн.

За указанный период общее количество операций купли-продажи земельных участков для товарного аграрного производства составляет — 3148.

За месяц суммарно в Украине продали паи, площадь которых составляет 9399 га. Следует также отдельно упомянуть о среднем размере проданного участка. Этот показатель за указанный период достиг 2,99 га.

agronews По материалам:

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