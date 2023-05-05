Назван регион с самой высокой стоимостью земли в Украине — Finance.ua

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Назван регион с самой высокой стоимостью земли в Украине

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Назван регион с самой высокой стоимостью земли в Украине
Назван регион с самой высокой стоимостью земли в Украине
В апреле 2023 года в Украине самая высокая средневзвешенная цена на землю была установлена в Сумской области (70 174 грн), а самая низкая — в Черниговской (20 110 грн).
Об этом сообщает AgroPolit.com.
Согласно полученным данным, средневзвешенная цена 1 га земель для товарного аграрного производства составляет 39 905 грн. За апрель совершили 3148 сделок купли-продажи земельных участков для товарного аграрного производства. Речь идет о пае общей площадью в 9399 га.
Следует отметить, что из-за полномасштабной войны рф против Украины, с 24 февраля по 19 мая Госгеокадастр не обновлял данные по купле-продаже земельных участков. В апреле 2023 года средневзвешенная стоимость договора за один участок достигла показателя в 39 905 грн.
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За указанный период общее количество операций купли-продажи земельных участков для товарного аграрного производства составляет — 3148.
За месяц суммарно в Украине продали паи, площадь которых составляет 9399 га. Следует также отдельно упомянуть о среднем размере проданного участка. Этот показатель за указанный период достиг 2,99 га.
По материалам:
agronews
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