Земля, недвижимость и товарные знаки: в Украине в прошлом году арестовала активов россии и беларуси на ₴41 миллиард — Finance.ua
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Земля, недвижимость и товарные знаки: в Украине в прошлом году арестовала активов россии и беларуси на ₴41 миллиард

Казна и Политика
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В 2022 году по всем уголовным производствам наложен арест на имущество ориентировочной стоимостью 46,7 млрд грн, из них 41 млрд грн составляют активы и объекты права собственности россии и беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Основными приоритетами в деятельности БЭБ в 2022 году в условиях военного положения стали поиск и блокирование активов российской федерации и поддержка бюджета через предупреждение хищения бюджетных средств и обеспечение его наполнения. По всем уголовным производствам наложен арест на имущество ориентировочной стоимостью 46,7 млрд грн. Львиную долю — 41 млрд грн составляют активы и объекты права собственности россии и беларуси», — говорится в сообщении.
Среди этих активов: жилая и коммерческая недвижимость, банковские счета, активы, автомобили, минудобрения, аптеки, АЗС, железнодорожные вагоны, товарные знаки, финансовые учреждения, средства, земельные участки, полезные ископаемые, производства, развлекательные заведения и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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