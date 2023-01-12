Земля, недвижимость и товарные знаки: в Украине в прошлом году арестовала активов россии и беларуси на ₴41 миллиард — Finance.ua

Земля, недвижимость и товарные знаки: в Украине в прошлом году арестовала активов россии и беларуси на ₴41 миллиард Сегодня 20:48 — Казна и Политика

В 2022 году по всем уголовным производствам наложен арест на имущество ориентировочной стоимостью 46,7 млрд грн, из них 41 млрд грн составляют активы и объекты права собственности россии и беларуси.

«Основными приоритетами в деятельности БЭБ в 2022 году в условиях военного положения стали поиск и блокирование активов российской федерации и поддержка бюджета через предупреждение хищения бюджетных средств и обеспечение его наполнения. По всем уголовным производствам наложен арест на имущество ориентировочной стоимостью 46,7 млрд грн. Львиную долю — 41 млрд грн составляют активы и объекты права собственности россии и беларуси», — говорится в сообщении.

Среди этих активов: жилая и коммерческая недвижимость, банковские счета, активы, автомобили, минудобрения, аптеки, АЗС, железнодорожные вагоны, товарные знаки, финансовые учреждения, средства, земельные участки, полезные ископаемые, производства, развлекательные заведения и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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