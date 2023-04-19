В Раде предлагают запретить россиянам владеть землей в Украине — Finance.ua
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В Раде предлагают запретить россиянам владеть землей в Украине

Недвижимость
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В Раде предлагают запретить россиянам владеть землей в Украине
В Раде предлагают запретить россиянам владеть землей в Украине
В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о защите права собственности украинского народа. Россиянам запретят владеть земельными, лесными и водными ресурсами Украины.
Об этом свидетельствует законопроект № 9218, который подали председатель парламента Руслан Стефанчук и другие.
Что же предлагают? Документом предлагается установить запрет приобретать право собственности на землю, земельные участки, леса, недра, пользоваться водными объектами. Это касается государства-агрессора и его граждан, юридических лиц и международных объединений, организаций, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством государства-агрессора.
В Земельном кодексе Украины закрепляется положение, согласно которому не допускается продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности.
Также предлагается предположить, что какая-либо деятельность россиян в исключительной (морской) экономической зоне Украины запрещена.
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, россия начала широкомасштабную вооруженную агрессию против Украины.
«Нарушая законы и обычаи войны, оккупационные войска, другие вооруженные формирования и преступные организации, подконтрольные россии, осуществляют систематические разрушения гражданской инфраструктуры, наносят непоправимый ущерб экологической системе Украины, целенаправленно уничтожают украинскую природу», — говорится в документе.
При таких обстоятельствах право собственности россии и подконтрольных ей лиц на природные ресурсы (национальные богатства) Украины представляют прямую угрозу национальным интересам.
Авторы проекта подчеркивают, что осуществляемая рф во время полномасштабного вторжения в Украину политика экоцида должна быть осуждена как на национальном, так и на международном уровнях.
Напомним, спустя год после начала войны 77% украинцев негативно относятся к гражданам россии. О положительном отношении заявили 2% респондентов, о нейтральном — 14%. Подавляющее большинство (97%) респондентов негативно относятся к правительству и госдуме россии.
По материалам:
РБК-Україна
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